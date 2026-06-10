Apólice de seguro da Copa do Mundo... Cheque mensal expõe a suspeita aliança entre Infantino e Trump

Uma reportagem detalhada foi publicada dias antes do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos sobre as relações suspeitas no futebol, afirmando que o poder da Federação Internacional de Futebol não se mede apenas por gols e estádios, mas por um cheque de aluguel mensal pago a uma empresa da família Trump... É a relação mais controversa nos bastidores do esporte mundial: o presidente da Fifa, que deveria ser imparcial, e um presidente americano que considera os elogios uma moeda política.

De acordo com o que publicou o jornal americano “The New York Times”, a “FIFA” alugou, ao longo do ano passado, um escritório na Torre Trump, em Nova York, que permaneceu praticamente vazio o tempo todo, enquanto o aluguel vai diretamente para a empresa da família de Donald Trump.

O jornal citou fontes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) afirmando que o local permaneceu praticamente inoperante, mas que o pagamento do aluguel não foi uma decisão administrativa, e sim uma decisão pessoal do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Segundo o jornal, Infantino fez da aproximação com Trump uma prioridade máxima, elogiando-o profusamente, concedendo-lhe prêmios e uma medalha, e visitando-o repetidamente em seu resort particular, e no Trump National Doral Golf Club, além de ter assistido à estreia do documentário sobre Melania Trump e de tê-lo apoiado publicamente quando sua popularidade caiu nas pesquisas de opinião.

Pessoas próximas ao presidente da FIFA afirmaram que tudo isso foi calculado com precisão; Trump é capaz de atrapalhar o campeonato de várias maneiras, desde a questão dos vistos até a aplicação das leis de imigração nos estádios, e Infantino lida com um presidente que “responde a elogios e presentes”.

Ex-funcionários em Washington explicaram ao jornal que Infantino não conseguiu conquistar o governo Biden, mas encontrou ouvidos receptivos em Trump, que o descreve publicamente como o “rei do futebol”. A ironia é que, há uma década, os dirigentes do futebol temiam viajar para os Estados Unidos por medo de serem presos; hoje, Infantino é um visitante assíduo do Salão Oval.

O mais preocupante, segundo o New York Times, é que o estilo de Trump começou a se infiltrar na FIFA; a organização internacional de futebol está estudando acordos hoteleiros para licenciar comercialmente seu nome, exatamente como a família Trump fez durante décadas, enquanto Infantino demonstrou interesse em lançar uma criptomoeda exclusiva da FIFA, à semelhança dos projetos digitais de Trump.