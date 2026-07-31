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Apoio ou rejeição? O Real Madrid entra na batalha entre a FIFA e a UEFA

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A oposição ao plano da Federação Internacional de Futebol de vender parte dos direitos de suas competições a fundos de investimento privados chegou ao nível dos grandes clubes, incluindo Real Madrid e Juventus.

A União Europeia de Futebol havia anunciado, na última quinta-feira, sua decisão definitiva de boicotar as competições da Federação Internacional, em protesto contra o plano de venda revelado por Gianni Infantino, presidente da Fifa.

A rede Bloomberg afirmou: "A adesão de clubes do porte de Real Madrid e Juventus à frente dos opositores é vista como uma nova escalada que pode complicar os planos da Fifa, especialmente no que diz respeito ao futuro de competições que geram receitas comerciais gigantescas, à frente delas a Copa do Mundo de Clubes".

Segundo as mesmas fontes, os clubes opositores acreditam que o modelo econômico atual da Fifa depende fundamentalmente da participação dos clubes e de seus jogadores nas competições internacionais, o que lhes dá o direito de se opor a quaisquer mudanças substanciais relacionadas aos direitos comerciais do esporte.

Os clubes opositores entendem que a Fifa não possui a autoridade legal para separar seu braço comercial e vender uma parcela dele a um investidor externo.

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Esses desdobramentos ocorrem em meio ao aumento da polêmica em torno do projeto da Fifa, que visa criar uma entidade comercial independente e abrir parte de sua propriedade a investidores do setor privado, passo que provocou oposição crescente tanto das confederações continentais quanto dos grandes clubes.

As pressões sobre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, aumentam num momento em que seu plano enfrenta amplas críticas de diversas partes influentes no mundo do futebol, o que ameaça desencadear um novo conflito entre a Federação Internacional e os diferentes agentes do esporte em nível mundial.

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