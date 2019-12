Apoio de Messi, falta de substituto e mais: o que garante Valverde no Barcelona?

O Barcelona não planeja demitir o técnico no meio da temporada, apesar de Bartomeu ter sugerido o contrário

A permanência de ernesto Valverde no está garantida, pelo menos até o final da temporada. Mesmo depois das declarações de Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, colocando em dúvida se Valverde continuaria no comando do time catalão.

Alguns pedem uma troca no comando desde a eliminação da Liga dos Campeões de 2018-19 para o e da . Muitos outros não entendem o porque disso, uma vez que o desempenho do treinador não tem decepcionado - ganhou duas edições da e uma Copa do Rei em duas temporadas. Outros fatores também estão a favor de Valverde.

O principal deles é que o treinador tem total apoio de seus jogadores, principalmente de Messi e outros grandes do time. Jordi Alba é um dos que querem a continuidade do comandante, após a eliminação para Liverpool, em maio, ele disse “Valverde me deu a vida e espero que ele continue conosco”. Considerando que o Conselho do Barcelona geralmente leva em conta as vontades dos jogadores para tomar esse tipo de decisão, é um ponto muito forte para Valverde.

Além disso, o clube não possui um substituto claro para a posição. As possibilidades que o mercado apresenta - Massimiliano Allegri ou Carlo Ancelotti - não agradam, enquanto os favoritos - Donald Koeman, Robert Martínez e Ten Hag - não estão disponíveis.

Até uma das questões que Valverde e o clube não entravam em consenso já foram resolvidas. Ele passou a contar mais com os jovens atletas do Barça - promoveu Moussa Wagué e deu a oportunidade a Ansu Fati e Carles Pérez.

A postura de Valverde, inclusive em público, também agrada muito o clube. Ele não tem o hábito de discutir com seus superiores, adaptou-se à estrutura do Barça, assume a responsabilidade de seus feitos e não tem grandes exigências.

Por essas e outras é que Bartomeu e seus gerentes o mantêm no cargo com convicção quase unânime.