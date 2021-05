Apoio de Henderson e aceitação em Anfield: conhecemos a torcida LGBT+ do Liverpool

A Goal conversou com grupos representando torcedores gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros do clube

Em dezembro de 2020, o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, respondeu a um torcedor gay dos Reds, que entrou em contato com o o jogador afirmando que a torcida pelo clube ajudou a lidar com sua sexualidade.

Henderson escreveu: "Se usar um bracelete arco-íris ajudou pelo menos uma pessoa já é um progresso. Todos são bem-vindos no Liverpool Football Club. Espero que você tenho gostado do jogo de hoje."

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para Paul Amann, que ajudou a lançar a Kop Outs, torcida LGBT+ oficial do Liverpool, foi um momento importantíssimo que tocou em um ponto fundamental para boa parte da torcida dos Reds.

"Jordan Henderson é um cara humilde, trabalhador, que tem tudo a ver com nossa cidade e nossa torcida," Amann explica para a Goal.

"Alguém como Jordan deixando sua posição clara como nosso aliado é algo que faz muitos torcedores jovens felizes, especialmente, que percebem que são bem-vindos ao invés de terem que ficar quietos."

Enquanto ter um jogador da seleção inglesa apoiar publicamente o movimento foi importante, Amann sente que isso vai de encontro à postura da torcida do Liverpool, especialmente dado o papel de um grupo como o Kop Outs.

"O Liverpool tem uma história de colocar a segurança de sua torcida como elemento importante," ele diz. "Isso é muito por Hillsborough, mas também pelas políticas da cidade que servem para impedir que um torcedor se sinta inseguro."

"Nós estamos trabalhando com aliados como o Spirit of Shankly e o The Anfield Wrap para mostrar para os torcedores o que eles podem fazer para ajudar."

“O uso dos braceletes arco-íris foi um exemplo - nós montamos um pequeno estande para distribuí-los, e não sabia se seríamos ofendidos ou expulsos. Mas os braceletes acabaram em poucos minutos, de tantas pessoas que estavam orgulhosas para ficarem com um par."

"Pessoas sem nenhuma intenção acabam sendo transfóbicas e homofóbicas em Anfield, e pelo nosso trabalho, o número desses cantos e comportamentos diminuiu."

"Isso ajudou a todos perceberem o que o mantra 'You'll Never Walk Alone' representa para os torcedores LGBT+."

Por mais que as suas interações com outros torcedores tenha sido positiva, Amann conta que o caminho do grupo para formar um relacionamento mais próximo com o clube não foi tão fácil nos últimos sete anos, desde a proposta inicial do Kop Outs.

"Eu entrei em contato com outros torcedores LGBT+ nas redes sociais, nós queríamos montar uma torcida organizada, o que nos traria privilégios como comprar ingressos nos mesmos setores, para ficarmos juntos," ele conta.

"Isso era algo que as pessoas realmente queriam, especialmente os torcedores trans, que tinham muito medo, obviamente, do que poderia acontecer nas arquibancadas. O termo 'linchamento' foi utilizado em mais de uma ocasião, com os torcedores tendo um medo visceral de que alguém poderia ter uma reação negativa e outros se juntarem."

"Infelizmente, o clube negou o pedido, já que as torcidas organizadas oficiais são divididas geograficamente, e todos já precisam ter a igualdade como bandeira."

"Eu senti que era algo injusto, e outros torcedores concordaram comigo. Nós apontamos que várias das torcidas organizadas oficiais eram baseadas em países que criminalizavam os LGBT+. Não era possível que esses países poderiam sediar uma torcida efetivamente igualitária."

"Eles eventualmente concordaram que estávamos certos, e aceitaram nossa afiliação: a torcida foi lançada oficialmente em 2016, no evento Liverpool Pride."

"Hoje, temos mais e 200 membros oficiais e milhares de seguidores nas redes sociais, bem como um excelente relacionamento com outras torcidas organizadas e com o clube."

Embora seu relacionamento com o clube ainda não seja perfeito - membros do Kop Outs ainda não podem comprar ingressos como um grupo - Amann explica que as coisas estão cada vez mais cordiais, com trabalho sendo feito por ambas as partes para melhorar a experiências nos jogos.

Ele conta: "O clube treinou os seus funcionários, para que todos saibam o que fazer em situações complicadas."

"Eles já foram, por exemplo, contactados por torcedores trans que gostariam de assistir uma partida mas estavam preocupados com sua segurança, perguntando se gostariam de seguranças por perto para agirem contra certos comportamentos inapropriados."

"Isso permite que esses torcedores sigam participando efetivamente da vida como fã do Liverpool, que é exatamente o que qualquer apaixonado pelo clube gostaria de ver."

"Igualmente, nossos aliados em outras torcidas organizadas já agiram em várias ocasiões, se recusando a serem coniventes. Homofobia não é mais algo generalizado nas arquibancadas: isso é representativo da capacidade do Liverpool de educar sua torcida."

Mas o que Amann vê como sendo o objetivo principal para um grupo como o Kop Outs?

"Temos todo o apoio interno do clube, e vamos continuar crescendo. O objetivo final é que não precise existir um grupo como o Kop Outs. Eu só quero que todos os torcedores possam estar onde queiram."

Com o suporte de jogadores como Henderson, existe um sentimento de que esse dia está cada vez mais perto.

E Amann acredita que se mais jogadores falarem sobre o assunto, teriam um impacto imenso em relação às torcidas.

"Nós queremos que jogadores não só usem sua influência e poder nas redes sociais, mas também apareçam para falar conosco, do jeito que fazem para outros grupos de torcedores. Eu sei que é um tempo precioso, mas se eles podem falar com as outras torcidas, por que não com a gente?"