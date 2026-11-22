Keane se irrita com a apatia do United

A goleada sofrida pelo Manchester United em Anfield provocou a conhecida fúria do ex-capitão Keane. Como comentarista da Sky Sports, o irlandês se indignou com a atuação e com a reação do elenco após o apito final. Gols de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha e Victor Munoz impuseram aos visitantes uma derrota desmoralizante.

Keane disse à Sky Sports: "Esse time terminou em 15º há dois anos", explicou. "Estamos falando dos últimos um ou dois anos. Culpamos a diretoria, culpamos os donos, culpamos os treinadores. Quando os jogadores vão assumir a responsabilidade por algumas decisões? O Liverpool provavelmente deveria ter marcado oito gols, talvez oito ou nove, de tantas chances incríveis que teve. E todo mundo sai de campo dizendo que quatro [gols] não foi tão ruim assim? Dá vontade de xingar. Achei que o United foi desesperador. Muito ruim".

Pesadelo em Anfield para Pochettino

Esperava-se que a estreia de Mauricio Pochettino marcasse um recomeço, mas o técnico argentino viu seus planos táticos desmoronarem em questão de minutos. Em um início desastroso, Leny Yoro recebeu um cartão vermelho logo no começo, deixando a equipe exposta à pressão ofensiva por mais de 80 minutos.

Apesar das circunstâncias difíceis, Keane não estava disposto a aceitar a desvantagem numérica como desculpa. Ele criticou especialmente seu ex-companheiro de equipe Gary Neville pela avaliação mais ponderada do resultado. "Neville acha normal perder por 4 a 0? Você está me dizendo que eles poderiam ter feito melhor? Perder por 4 a 0 não é tão ruim com dez jogadores? Alguém já conseguiu um resultado com dez jogadores? É possível! Pessoas que jogaram pelo clube disseram que 4 a 0 não foi tão ruim? Uau. Os torcedores estão aplaudindo. Aplaudindo o quê? Uma atuação de porcaria", acrescentou o ex-meio-campista durante a análise pós-jogo.

Pochettino aponta expulsão de Yoro como momento decisivo

Enquanto Keane se concentrava na falta de garra, Pochettino estava preocupado com a arbitragem e descreveu a tarde como extremamente difícil de aceitar. Para o técnico, a expulsão de Yoro por uma falta em Alexander Isak foi o momento em que a partida deixou de ser uma disputa equilibrada.

O técnico admitiu que o resultado foi muito doloroso e decepcionante para todos no vestiário. Pochettino afirmou: "Muito, muito doloroso. Muito decepcionado. Você não imagina começar aqui na Premier League nessa situação. O problema é que o jogo mudou completamente depois de seis minutos e agora podemos conversar e explicar tudo, mas o estrago está feito. É muito doloroso. Os jogadores estão sentindo a dor de uma situação como essa. Eu disse a eles que precisavam manter a calma e que o que aconteceu foi uma situação completamente injusta."