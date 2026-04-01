Apesar dos rumores sobre seu retorno... Salem Al-Dossari surpreende os torcedores do Al-Hilal antes do confronto contra o Al-Taawoun

Salem Al-Dossari, estrela do Al-Hilal, causou mais uma decepção aos torcedores do time, antes do confronto contra o Al-Taawoun no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Hilal recebe o Al-Taawoun no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

A 72 horas do jogo, o jornal saudita “Okaz” confirmou que Salem Al-Dossari não poderá participar, uma vez que ainda não se recuperou totalmente da lesão no joelho sofrida anteriormente.

O jornal indicou que o Al-Hilal está se concentrando apenas em preparar “O Tornado” para a partida contra o Al-Sadd do Catar, no próximo dia 13 de abril, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

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Isso contraria o que foi divulgado pela imprensa na terça-feira, sobre a possibilidade de Salem Al-Dossari participar da partida contra o Al-Taawoun, devido à sua recuperação gradual da lesão que sofreu recentemente.

Vale lembrar que Al-Dosari disputou 27 partidas pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada, nas quais marcou 8 gols e deu 10 assistências.