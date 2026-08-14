O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, inicia a trajetória do clube na Liga Roshn Saudita, apesar das notícias que o ligaram a uma saída durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Hilal recebe o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Roshn, na noite desta sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da competição.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu contar com Malcom na lista final, sem definir se o utilizará como titular ou reserva.

Isso acontece apesar das notícias que ligaram o ponta brasileiro a uma saída do Al-Hilal, diante do interesse do Al-Diriyah em contar com seus serviços, além do interesse de alguns clubes brasileiros, catarianos e emiradenses.

Por outro lado, o Al-Hilal estará sem dois jogadores estrangeiros na lista, o atacante uruguaio Darwin Núñez e o lateral português João Cancelo, sem que seja revelado o motivo de suas exclusões.

Os dois jogadores estão ligados a uma saída do "Chefe" no mercado de verão em andamento, já que o Barcelona deseja contratar Cancelo em definitivo, enquanto Núñez está próximo de uma transferência para o Trabzonspor, da Turquia.

Vale lembrar que o Al-Hilal deseja recuperar o título da Liga Roshn Saudita, que ficou ausente de suas vitrines nas duas últimas temporadas, enquanto o Al-Faisaly busca fazer a surpresa e conquistar seu primeiro ponto em sua primeira partida na competição.