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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Apesar dos rumores de saída, Malcom inicia a jornada do Al-Hilal na Liga Roshn, com dois desfalques estrangeiros

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Malcom
D. Nunez
J. Cancelo
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Brasil
Uruguai
Portugal
Itália

Como o "líder" joga a partida contra o Al-Faisaly?

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, inicia a trajetória do clube na Liga Roshn Saudita, apesar das notícias que o ligaram a uma saída durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Hilal recebe o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Roshn, na noite desta sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da competição.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu contar com Malcom na lista final, sem definir se o utilizará como titular ou reserva.

Isso acontece apesar das notícias que ligaram o ponta brasileiro a uma saída do Al-Hilal, diante do interesse do Al-Diriyah em contar com seus serviços, além do interesse de alguns clubes brasileiros, catarianos e emiradenses.

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Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Por outro lado, o Al-Hilal estará sem dois jogadores estrangeiros na lista, o atacante uruguaio Darwin Núñez e o lateral português João Cancelo, sem que seja revelado o motivo de suas exclusões.

Os dois jogadores estão ligados a uma saída do "Chefe" no mercado de verão em andamento, já que o Barcelona deseja contratar Cancelo em definitivo, enquanto Núñez está próximo de uma transferência para o Trabzonspor, da Turquia.

Vale lembrar que o Al-Hilal deseja recuperar o título da Liga Roshn Saudita, que ficou ausente de suas vitrines nas duas últimas temporadas, enquanto o Al-Faisaly busca fazer a surpresa e conquistar seu primeiro ponto em sua primeira partida na competição.

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