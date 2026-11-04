O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, concedeu ao seu colega no clube Al-Ittihad, o alemão Jens Wissing, o selo de sucesso com a equipe, apesar dos resultados negativos que vem enfrentando recentemente.

Donis anunciou, nesta quarta-feira, a lista final da seleção saudita que participará da próxima concentração, para enfrentar as seleções da Coreia do Sul e do Uzbequistão em amistosos, nos dias 13 e 17 de novembro, a qual incluiu 30 jogadores.

A lista contou com a presença de 4 jogadores do Al-Ittihad, sendo eles o lateral-esquerdo Fares Abdi, os meio-campistas Mukhtar Ali e Ahmed Al-Ghamdi, além do ponta-direita Marwan Al-Sahafi.

Com isso, aumenta o número de jogadores convocados para a seleção saudita vindos do Al-Ittihad em comparação com a situação na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", durante os meses de setembro e outubro passados.

Naquela ocasião, Donis convocou apenas dois jogadores do Al-Ittihad, sendo um deles Mukhtar Ali, além do zagueiro Hassan Kadesh, que está fora da lista atual por causa da lesão que sofreu na última data Fifa.

Essas escolhas demonstram a qualidade do desempenho do Al-Ittihad, apesar das quedas nos últimos dois jogos, quando empatou com o Abha por 1 a 1 no Campeonato Saudita Roshn, antes da pesada derrota para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Vale lembrar que o Al-Ittihad ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, conquistados em 7 vitórias, 3 empates e uma única derrota, que foi diante do Al-Hilal, líder da classificação com 6 pontos de vantagem sobre ele.

Por outro lado, a equipe saudita sofre no cenário asiático, onde ocupa a décima posição na tabela de classificação do grupo do Oeste, com apenas 4 pontos, conquistados em uma vitória e um empate, contra duas derrotas sofridas.