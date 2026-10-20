Apesar dos quatro gols, especialista em arbitragem revela surpresa sobre a partida entre Al-Ittihad e Al-Ettifaq

Os quatro gols do Al-Ittihad nas redes do Al-Ettifaq não foram suficientes para afastar a polêmica de arbitragem do confronto, depois que um especialista em arbitragem revelou que o "Decano" foi prejudicado por uma decisão equivocada durante a partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, válida pela décima rodada do Campeonato Saudita de Profissionais, a liga Roshn, e que terminou com a vitória do Al-Ittihad pelo placar de 4 a 1.

Apesar da vitória ampla que rendeu ao Al-Ittihad três pontos preciosos, Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem pelo jornal saudita "Al-Riyadhiah", destacou um lance polêmico nos primeiros minutos, afirmando que o Al-Ittihad merecia um pênalti que não foi marcado pelo árbitro.

Leia também: Vídeo: o foguete de Félix salva Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr das garras do Neom

Mohamed Kamal Richa afirmou que o sétimo minuto registrou uma infração a favor do Al-Ittihad, resultado de uma entrada de um dos jogadores do Al-Ettifaq na perna do português Danilo Pereira, considerando que a decisão do árbitro de não marcar o pênalti foi equivocada.

O especialista em arbitragem esclareceu que o caso exigia a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o "VAR", para revisar o lance e ajudar o árbitro a tomar a decisão correta, de acordo com sua avaliação da situação.

Essa observação arbitral surgiu apesar do sucesso do Al-Ittihad em impor sua superioridade sobre o Al-Ettifaq e sair com uma grande vitória pelo placar de 4 a 1, confirmando a capacidade da equipe de decidir o confronto e conquistar os três pontos, apesar da polêmica que acompanhou um dos lances iniciais.

A avaliação de Richa sobre o caso voltou a destacar o papel da tecnologia de vídeo na revisão de decisões decisivas, especialmente quando se trata de lances dentro da área, mesmo em partidas que terminam com uma grande diferença de gols.

O Al-Ittihad elevou sua pontuação para 20 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita de Profissionais, a liga Roshn, beneficiando-se de sua ampla vitória sobre o Al-Ettifaq, enquanto a derrota atrapalhou os esforços do Al-Ettifaq para melhorar sua posição na tabela.

E enquanto os torcedores do Al-Ittihad comemoravam sua vitória por 4 a 1, o lance de Danilo Pereira permaneceu no centro das discussões após a opinião do especialista em arbitragem, que considerou que o árbitro errou ao não marcar um pênalti a favor do Decano no sétimo minuto.