Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
Ahmed Mansy

Traduzido por

Apesar dos pedidos de anulação... Pena atenuada aguarda a decisão sobre a partida entre Al-Ahli e Al-Fayha

A quarta decisão não sofrerá sanções severas

Reportagens da imprensa revelaram a natureza da punição que aguarda o árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita, caso se confirmem as declarações do inglês Ivan Tony, atacante do "Al-Raqi", contra ele.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os colocou frente a frente na última quarta-feira, no Estádio da Cidade de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, confirmou após a partida que o quarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan, lhe disse que deveria se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, sem se preocupar com a Liga Roshen, o que foi confirmado por seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

O jornal saudita “Okaz” informou que Al-Sultan não sofrerá uma punição severa caso as acusações de Tony contra ele sejam comprovadas, apesar dos pedidos de alguns por sua expulsão, como o do jornalista saudita Khalid Al-Shneif e do especialista em arbitragem Abdullah Al-Qahtani.

O jornal esclareceu que o que aguarda Al-Sultan, caso as acusações sejam comprovadas, não passará de uma punição interna pela Comissão de Árbitros, com suspensão por vários jogos, e que tal punição pode não ser anunciada oficialmente, como ocorreu em casos anteriores.

Vale lembrar que o Al-Ahli solicitou à Federação Saudita de Futebol que investigasse toda a equipe de arbitragem, antes de a Federação anunciar que suas diversas comissões estão atuando nesse sentido no momento.

