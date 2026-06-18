Apesar do tropeço contra a República Democrática do Congo... Roberto Martínez está concentrado nas negociações para a vitória

O futuro do espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, continua incerto, após o fim da campanha da “Portugal do Brasil” na Copa do Mundo de 2026.

Martínez comanda a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e sofreu um tropeço na primeira partida, ontem, quarta-feira, ao empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

A Portugal joga a segunda partida contra o Uzbequistão na noite da próxima terça-feira, enquanto enfrenta a Colômbia na última partida da fase de grupos na madrugada de domingo, 28 de junho.

Várias reportagens da imprensa indicaram que Martínez deixará o cargo de técnico da seleção portuguesa após o término da Copa do Mundo, em busca de um novo desafio em sua carreira como treinador.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o jogo contra a República Democrática do Congo, Martínez foi questionado sobre as notícias que o associavam a uma saída após o torneio, e ele afirmou que o assunto não merece toda essa polêmica.

O técnico espanhol disse, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Não há nenhuma notícia sobre o meu futuro. Nosso foco está em continuar o trabalho que começamos há três anos e meio. Estamos agora na Copa do Mundo depois de disputar 40 partidas e de conquistarmos a Liga das Nações. Toda a nossa atenção está voltada para o torneio, por isso repito: não há nenhuma notícia”.

Apesar das declarações de Martínez, o jornalista Fabrice Hawkins, da rede “RMC Sport”, confirmou em sua conta oficial no “X” que Martínez está envolvido em negociações com o Al-Nassr, do Saudi, que começaram antes do início da Copa do Mundo.

Por sua vez, o site “Foot Mercato” comentou: “O anúncio dessas negociações durante a Copa do Mundo sem dúvida levantará questionamentos, assim como a possibilidade de ele treinar o futuro clube de Ronaldo... O jogador que ontem esteve praticamente ausente dos holofotes, mas cujo técnico o manteve em campo”.

Vale lembrar que o português Jorge Jesus deixou o cargo de técnico do Al-Nassr, após levar a equipe ao título do Campeonato Saudita Roshen.











