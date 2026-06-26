O anúncio oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) do confronto entre os Estados Unidos da América e a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou amplas dúvidas, já que o novo sistema da competição havia esclarecido que os líderes dos grupos geralmente precisam aguardar o término completo da fase de grupos para saber quem serão seus adversários entre as equipes que ficaram em terceiro lugar.

À primeira vista, parecia que isso contradizia o sistema das “495 possibilidades” estabelecido pela FIFA para distribuir as melhores seleções classificadas em terceiro lugar nas partidas das oitavas de final, mas a verdade é que o que aconteceu não representa uma exceção às regras, e sim foi resultado direto da redução do número de cenários possíveis após o término das partidas de alguns grupos.

Por que a seleção dos Estados Unidos estava esperando?

Depois que os Estados Unidos garantiram a liderança do Grupo D, já se sabia de antemão — de acordo com o calendário oficial da FIFA — que enfrentariam uma das seleções que terminassem em terceiro lugar, mas não qualquer seleção, e sim uma proveniente de apenas um dos cinco grupos: o segundo, o quinto, o sexto, o nono e o décimo.

E não era possível determinar quais seriam essas seleções antes da conclusão do quadro dos melhores terceiros ao final da fase de grupos, pois, de acordo com o sistema de probabilidades, assim que se soubesse que as equipes classificadas em terceiro lugar vieram — por exemplo — dos grupos (A, C, D, F, H, I, J e L), a FIFA escolheria a linha correspondente a essa combinação no anexo (Anexo C), para que as posições de todas essas equipes na árvore do torneio fossem determinadas automaticamente.

O que mudou?

Nos últimos dias, vários grupos foram decididos, e as possibilidades foram se reduzindo gradualmente.

O ponto de virada ocorreu após o empate da Suécia com o Japão na última rodada do Grupo 6, resultado que garantiu a permanência da Suécia entre as melhores equipes classificadas em terceiro lugar, depois de elevar sua pontuação para 4 pontos com saldo de gols de 0.

Ao mesmo tempo, a Bósnia e Herzegovina havia encerrado sua trajetória no Grupo 2 também com 4 pontos, garantindo oficialmente a classificação entre as melhores terceiras colocadas.

Assim que a classificação do terceiro colocado do Grupo 2 foi confirmada, e com a exclusão dos demais cenários que poderiam alterar a identidade do adversário dos Estados Unidos, o quadro de possibilidades passou a apontar para um único resultado.

Nesse momento, a FIFA não precisava mais esperar pelo término de todas as partidas da fase de grupos, pois todos os cenários restantes levavam os Estados Unidos a enfrentar o mesmo adversário: a Bósnia e Herzegovina.

Portanto, o sistema das 495 possibilidades não mudou em nada, pois a tabela de possibilidades não determina os adversários apenas com base na classificação dos terceiros colocados, mas depende dos grupos dos quais saíram os terceiros colocados classificados. À medida que cada grupo é decidido, o número de combinações possíveis diminui gradualmente.

Em alguns casos, como aconteceu com os Estados Unidos, todas as combinações restantes podem levar ao mesmo resultado, o que permite à FIFA anunciar oficialmente o confronto antes do término de todas as partidas da fase de grupos.

Já em outros casos, mais de um cenário permanece em aberto e, portanto, é impossível anunciar o adversário antes do encerramento da primeira fase.

Por que isso não acontece com os demais líderes?

Porque a maioria dos líderes de grupo ainda está sujeita a várias possibilidades diferentes.

A identidade dos melhores terceiros ainda não está totalmente definida, e alguns grupos ainda podem enviar o terceiro colocado para as oitavas de final ou perder sua vaga para outro grupo.

Por isso, qualquer mudança nos resultados da última rodada, ou mesmo um único gol, pode alterar os oito grupos dos quais os terceiros colocados se classificam e, consequentemente, mudar os jogos a eles associados, de acordo com o calendário da FIFA.

Outros confrontos das oitavas de final podem ser anunciados antes do término da fase de grupos; se as possibilidades de qualquer outro líder se reduzirem a um único cenário, a FIFA poderá anunciar esse confronto também antes da conclusão da primeira fase.

Já se houver mais de uma possibilidade em aberto, o confronto só será definido oficialmente após o término da última partida da fase de grupos, quando for possível selecionar a linha final do quadro de possibilidades, que conta com 495 cenários, e que determina de forma definitiva todos os confrontos das oitavas de final.