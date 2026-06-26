Apesar do revés contra a Espanha... os gols da Copa do Mundo fazem justiça ao Real Madrid

A seleção espanhola fez justiça ao Real Madrid na Copa do Mundo de 2026, após ter causado um grande abalo ao clube ao não convocar nenhum jogador do time merengue.

A rede de estatísticas Opta informou que o Real Madrid se tornou o clube com o maior número de gols marcados por todos os seus jogadores na Copa do Mundo de 2026 até o momento, depois que seus jogadores marcaram, juntos, 10 gols.

O Real Madrid lidera com uma vantagem de 4 gols sobre seus perseguidores mais próximos: Crystal Palace, Sunderland e Paris Saint-Germain, cujos jogadores marcaram 6 gols cada um.

Os gols dos jogadores do Real Madrid na Copa do Mundo de 2026 foram marcados por Kylian Mbappé (4 gols) pela seleção da França, Vinícius Júnior (4 gols) pelo Brasil, Arda Güler (1 gol) pela Turquia e Jude Bellingham (1 gol) pela Inglaterra.

Vale lembrar que o astro francês Kylian Mbappé foi coroado artilheiro da La Liga nas duas últimas temporadas.