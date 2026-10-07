Um clima de preocupação toma conta da torcida do Al Ittihad, a poucas horas da aguardada partida do clássico contra o rival tradicional Al Hilal.
O Al Ittihad visita o Al Hilal no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, no principal confronto da oitava rodada da Roshn League.
O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que o Al Ittihad recuperou os serviços de seu atacante George Ilenikhena, após sua recuperação da lesão que sofreu durante sua participação com a seleção da Nigéria no último período de pausa internacional.
O jornal explicou que o atacante nigeriano participou dos treinos coletivos do Al Ittihad, nesta terça-feira, comprovando sua recuperação da lesão e sua capacidade de participar normalmente da próxima partida do clássico.
No entanto, a preocupação atinge o Al Ittihad por causa da lesão que o seu zagueiro internacional Hassan Kadesh sofre atualmente, já que sua situação quanto à participação no clássico ainda não foi definida até o momento.
Kadesh se lesionou durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", ficando de fora até a partida final, na qual venceu seu adversário dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, nesta terça-feira.
O Al Ittihad entra no clássico em busca de uma vitória que lhe garanta a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita, já que ocupa atualmente a segunda posição, com 17 pontos, a apenas um ponto de diferença atrás do Al Hilal, que lidera a competição.
Vale lembrar que o Al Ittihad é a única equipe que ainda não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Roshn League saudita até agora, enquanto o Al Hilal perdeu uma única partida contra o Neom por 2 a 0.