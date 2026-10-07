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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
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Apesar do retorno de Yelnykhin, lesão grave gera preocupação no Al-Ittihad antes do clássico contra o Al-Hilal

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
G. Ilenikhena
H. Kadesh
Arábia Saudita
Nigéria

O atacante nigeriano se recuperou da lesão. E quanto aos seus companheiros?

Um clima de preocupação toma conta da torcida do Al Ittihad, a poucas horas da aguardada partida do clássico contra o rival tradicional Al Hilal.

O Al Ittihad visita o Al Hilal no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, no principal confronto da oitava rodada da Roshn League.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que o Al Ittihad recuperou os serviços de seu atacante George Ilenikhena, após sua recuperação da lesão que sofreu durante sua participação com a seleção da Nigéria no último período de pausa internacional.

O jornal explicou que o atacante nigeriano participou dos treinos coletivos do Al Ittihad, nesta terça-feira, comprovando sua recuperação da lesão e sua capacidade de participar normalmente da próxima partida do clássico.

No entanto, a preocupação atinge o Al Ittihad por causa da lesão que o seu zagueiro internacional Hassan Kadesh sofre atualmente, já que sua situação quanto à participação no clássico ainda não foi definida até o momento.

Kadesh se lesionou durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", ficando de fora até a partida final, na qual venceu seu adversário dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, nesta terça-feira.

O Al Ittihad entra no clássico em busca de uma vitória que lhe garanta a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita, já que ocupa atualmente a segunda posição, com 17 pontos, a apenas um ponto de diferença atrás do Al Hilal, que lidera a competição.

Vale lembrar que o Al Ittihad é a única equipe que ainda não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Roshn League saudita até agora, enquanto o Al Hilal perdeu uma única partida contra o Neom por 2 a 0.

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