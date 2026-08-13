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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Apesar do retorno após ausência, Al-Nassr vence o Al-Hilal cedo na elite da Ásia

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ittihad
Al-Nassr
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

A disputa entre os dois gigantes de Riade começa cedo

O Al-Nassr conseguiu superar seu vizinho e rival tradicional Al-Hilal na Liga dos Campeões da Ásia de Elite de forma antecipada, poucos dias antes da realização do sorteio da fase de liga.

O sorteio da Liga dos Campeões da Ásia de Elite será realizado na próxima terça-feira, na sede da Confederação Asiática de Futebol, na capital malaia, Kuala Lumpur.

Poucos dias antes do início do sorteio, a Confederação Asiática de Futebol revelou os chaveamentos dos 32 clubes que disputam a fase de liga, sendo 16 clubes na região Oeste e outros tantos na região Leste.

Em relação à região Oeste, os 16 clubes foram divididos em 4 potes, de modo que cada equipe dispute 8 partidas, contra adversários de cada pote, sem que nenhuma equipe enfrente outra de seu próprio país, sendo que os 8 primeiros times se classificam para as oitavas de final.

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O curioso é que o Al-Hilal, o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Ásia, ficou no terceiro pote, ao lado do catariano Al-Gharafa, do iraniano Tractor e do emiratense Al-Wasl.

Dois clubes sauditas ficaram acima do Al-Hilal na classificação, começando pelo Al-Ahli, atual campeão das duas últimas edições, que ficou no primeiro pote, ao lado do emiratense Al-Ain, do catariano Al-Sadd e do iraniano Esteghlal.

Já o segundo clube foi o Al-Nassr, que retorna à disputa do torneio de elite após ter ficado ausente na edição passada, ficando no segundo pote ao lado do uzbeque Neftchi Baku, do iraquiano Al-Quwa Al-Jawiya e do emiratense Shabab Al-Ahli.

Já os outros dois clubes sauditas, o Al-Ittihad e o Al-Qadsiah, ficaram no quarto pote ao lado do catariano Al-Shamal e do uzbeque Pakhtakor.

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