Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, deu um novo passo no caminho da recuperação da lesão, mas não viajará com o Barça para a Turquia para enfrentar o Galatasaray, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, com a possibilidade de retornar à lista do time para o jogo contra o Real Betis no próximo fim de semana.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona iniciou neste domingo a preparação para o duelo com o Galatasaray, após a vitória merecida sobre o Getafe no Campeonato Espanhol. Os jogadores que atuaram como titulares diante da equipe do técnico José Bordalás fizeram treinos regenerativos, enquanto o restante do grupo treinou com maior intensidade, entre eles Frenkie de Jong.

O meio-campista holandês segue avançando em seu programa de reabilitação, sentindo melhora em sua condição. Apesar de estar confirmada sua ausência no confronto contra o time turco, ele poderá aparecer na lista do Barcelona para o jogo contra o Real Betis, marcado para o próximo fim de semana.

Os jogadores do Barcelona já definiram o programa de viagem à Turquia para o duelo com o Galatasaray, em um deslocamento longo que obrigará os atletas do técnico Hansi Flick a acordar cedo na segunda-feira.

O voo fretado que levará a delegação do Barcelona a Istambul está previsto para decolar às 9h40 do aeroporto de Barcelona, com o presidente do clube, Joan Laporta, à frente da comitiva. Os jogadores devem se apresentar na cidade esportiva Joan Gamper uma hora antes do horário da decolagem.

Os jogadores do Barcelona farão o treino no estádio do Galatasaray, por volta das 18h30 no horário local da Turquia, enquanto o técnico alemão Hansi Flick concederá uma entrevista coletiva antes da atividade.

Pau Cubarsí participará da entrevista coletiva ao lado de Flick, depois de ter sido poupado na partida contra o Getafe, mas será titular no retorno do Barcelona à Liga dos Campeões da Europa.



