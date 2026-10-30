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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Apesar do racismo e das provocações, Mbappé recebe um voto inesperado na disputa pela Bola de Ouro

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O astro francês ficou na segunda colocação, atrás de Harry Kane

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O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, foi alvo, no último verão, de declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla, mas recebeu o voto do representante do Paraguai no colégio de votação do prêmio Bola de Ouro de 2026, depois de ser colocado em primeiro lugar, segundo o jornal "L'Équipe" francês.

O jornalista Rubén Darío da Rosa, representante das redes "Tigo Sports" e "Telefuturo", foi um dos 23 votantes que escolheram Mbappé em primeiro lugar.

Os espanhóis Rodri e Lamine Yamal ficaram em segundo e terceiro lugares nas escolhas de Da Rosa, enquanto o inglês Harry Kane, vencedor do prêmio, foi colocado em sexto lugar.

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Essa votação veio poucos meses depois do tenso confronto entre França e Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, decidido pela seleção francesa com um gol a zero, marcado por Mbappé de pênalti.

Após a partida, o capitão da seleção francesa foi alvo de declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla, e Mbappé respondeu dizendo que ela era "uma mulher desprezível e indigna do seu cargo".

A Federação Francesa de Futebol apresentou uma queixa com base no episódio, o que levou o Ministério Público de Paris a abrir uma investigação sobre as declarações.

A lista dos 10 melhores jogadores do representante do Paraguai incluiu outros franceses, Michael Olise, que ele colocou em quinto lugar, e Ousmane Dembélé, que apareceu em oitavo lugar.

Participam da votação da Bola de Ouro 100 jornalistas especializados, cada um escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede 15 pontos ao primeiro colocado, seguido de 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.

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