Apesar do interesse saudita... Clube americano atrai Mohamed Salah com a “carta de filiação”

A diretoria de um clube americano, liderada por um proprietário de origem egípcia, colocou Mohamed Salah no topo de suas prioridades para esta janela de transferências de verão, em uma negociação que pode abalar a liga americana.

Segundo o jornal americano “The Athletic”, o Sporting Kansas City é considerado o principal clube americano interessado em contratar o astro egípcio Mohamed Salah, em uma iniciativa que reflete as grandes ambições do clube ao entrar em uma nova era durante a atual janela de transferências de verão.

Fontes bem informadas revelaram ao jornal que o Kansas City lidera a lista de clubes da MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos) interessados em contratar Salah, de 34 anos, que já havia anunciado sua saída do Liverpool após uma trajetória lendária com os “Reds”.

Embora vários clubes americanos tenham demonstrado interesse, ainda que parcial, em contratar o capitão da seleção egípcia, o Sporting Kansas City ocupa atualmente a primeira posição na disputa, caso Salah decida se transferir para a liga americana.

No entanto, as fontes consideram que a contratação de Salah por qualquer clube da liga americana continua sendo improvável no momento, por dois motivos principais: o primeiro é o grande e contínuo interesse da Liga Profissional Saudita, que coloca Salah no topo de sua lista de alvos há dois verões, com ofertas financeiras difíceis de serem superadas.

Já a segunda razão é o próprio desejo de Salah: segundo as fontes, o astro egípcio prefere permanecer na Europa, mas continua aberto a avaliar suas opções, incluindo a transferência para a liga americana, especialmente após a dramática eliminação da seleção egípcia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, há apenas três dias.

O Sporting Kansas City possui um trunfo que pode inclinar a balança a seu favor: seu novo proprietário, Peter Malook, que adquiriu recentemente a maioria das ações do clube e é filho de imigrantes egípcios. Maluk pretende cumprir sua promessa de aumentar os gastos e elevar o nível das ambições do clube, já que Salah não é o único alvo na lista de contratações do verão.

A iniciativa do Kansas City surge em um momento em que o futuro de Salah é bastante incerto, após o fim de sua era histórica no Liverpool e a eliminação dos Faraós da Copa do Mundo pelas mãos de Lionel Messi e seus companheiros.