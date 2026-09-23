Segundo informações da Sport Bild, o meio-campista está entre os candidatos de Jürgen Klopp para a próxima pausa internacional, em novembro. A condição para uma primeira convocação para a seleção da DFB seria que Aseko voltasse à plena forma.

O jogador de 20 anos, que se juntou ao Eintracht Frankfurt no verão, havia perdido o início da temporada por causa de problemas no joelho e, ao que tudo indica, também apresentava falta de condicionamento físico. Nas duas primeiras rodadas da nova temporada da Bundesliga, Aseko inicialmente amargou o banco por mais de 90 minutos em ambas, enquanto os hessianos somaram apenas um ponto. Na 3ª e na 4ª rodada, porém, o técnico da SGE, Adi Hütter, o colocou imediatamente no time titular, embora tenha substituído o jovem cedo nas duas partidas.

Na temporada passada, Aseko havia se tornado uma das revelações da 2. Bundesliga no Hannover 96, clube ao qual estava emprestado, antes de os baixos-saxões exercerem a opção de compra e contratá-lo em definitivo por apenas um milhão de euros. O Bayern, por sua vez, acionou a cláusula de recompra no valor de 2,5 milhões de euros, porque o jogador de 20 anos deveria voltar como opção de elenco para o meio-campo central após as saídas de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka ou ser negociado por uma quantia bem maior.

Noel Aseko: quanto dinheiro o Eintracht Frankfurt pagou ao Bayern de Munique?

No fim, foi a segunda opção. Segundo o kicker, até 13 milhões de euros foram de Frankfurt para Munique. Mais tarde, o jornal Bild revelou que o Hannover garantiu uma participação em revenda no valor de 950 mil euros.

Em sua apresentação em Frankfurt, Aseko revelou, por sua vez, que Vincent Kompany deixou claro para ele qual papel imaginava para o jogador no Bayern. E isso não foi exatamente bem recebido. "Ele foi honesto comigo, eu também fui honesto com ele, e foi assim que surgiu a situação com o Eintracht", disse Aseko, que descreveu a si mesmo como "tipo N'Golo Kanté".

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O que Noel Aseko faz nesta pausa internacional?

Durante a longa pausa internacional, Aseko está com a seleção alemã sub-21, que luta pela classificação para a Euro de 2027. No passado, ele já entrou em campo cinco vezes pela equipe do técnico Antonio Di Salvo.

Enquanto isso, Klopp convocou 44 jogadores para seu primeiro período de treinos, que ele dividiu em dois grupos. Ao todo, ele convocou 11 estreantes. Em novembro, possivelmente com Aseko no elenco, a seleção da DFB terá pela frente, no encerramento da fase de grupos da Nations League, os jogos de volta contra Sérvia e Holanda.