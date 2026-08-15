Fatih Tekke, técnico do Trabzonspor, admitiu que sua equipe desperdiçou a vitória diante do Kasımpaşa, após ficar apenas no empate por 1 a 1 na rodada de abertura do Campeonato Turco, na noite deste sábado.

O treinador turco afirmou que um grande erro permitiu que os donos da casa alcançassem o empate.

Tekke disse, após a partida, que sua equipe não estava totalmente pronta, mas que apresentou no primeiro tempo uma atuação acima de suas expectativas, e que deveria ter decidido o jogo mais cedo.

E acrescentou: "Dissemos desde o início que não estávamos prontos, mas apresentamos no primeiro tempo um nível melhor do que eu esperava. Deveríamos ter encerrado a partida durante esse tempo".

Tekke disse: "Sofremos o gol de empate em uma cobrança de pênalti após um erro muito grande. E nos minutos finais, o adversário também teve boas chances. Pode-se dizer que perdemos os três pontos por causa do erro que cometemos".

Mohamed Salah, recém-chegado ao Trabzonspor, entrou aos 58 minutos da partida, e Tekke considerou que o desempenho de sua equipe foi diferente com a presença do astro egípcio em comparação com o período em que jogou sem ele.

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E explicou: "Nossa partida após a entrada de Salah é um pouco diferente do que era sem ele", mas ressaltou que a equipe ainda precisa evoluir em vários aspectos, sobretudo a posse de bola e o controle do desenvolvimento do jogo, além de elevar o nível de concentração e de empenho. E acrescentou: "Temos algumas deficiências, e nossas emoções e nossa vontade na partida deveriam ter sido maiores. Precisamos manter a partida sob nosso controle de forma mais efetiva. Foi um início lamentável, e temos que admitir que não conseguimos".

Tekke destacou que as primeiras semanas serão decisivas para o projeto do Trabzon, explicando que a equipe disputará uma importante partida europeia na quinta-feira diante de um adversário mais forte, antes do confronto com o Başakşehir, e afirmou que os dois jogos serão difíceis.

E o técnico do Trabzonspor concluiu: "Temos que esquecer esta partida a partir de amanhã e começar a nos preparar para o que vem pela frente. Não temos outra opção a não ser continuar trabalhando".

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