Apesar do inferno dos resultados, a linguagem dos números faz justiça a Carrick diante de Arteta no "início da jornada" na Premier League

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Michael Carrick, treinador do Manchester United, enfrenta o fantasma da demissão do cargo diante da queda de resultados e da permanência na zona de rebaixamento da Premier League.

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Por outro lado, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, vive um momento especial com seu time, que lidera o Campeonato Inglês, é o último campeão da competição e caminha bem na Liga dos Campeões da Europa.

Apesar disso, uma rápida comparação entre os técnicos em seus respectivos inícios no Arsenal e no Manchester United revelou uma grande surpresa.

Arteta começou sua trajetória no Arsenal em dezembro de 2019, enquanto o Manchester United recorreu a Carrick como técnico efetivo em janeiro de 2026.

Nas primeiras 26 partidas de cada um à frente da equipe no Campeonato Inglês, Carrick obteve números melhores do que Arteta, com quem a diretoria do Arsenal teve paciência, fazendo com que o cenário mudasse depois.

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Carrick conquistou 13 vitórias contra 12 de Arteta, e o Manchester United empatou 7 vezes contra 6 do Arsenal.

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Carrick perdeu 6 vezes em 26 partidas, enquanto o Arsenal foi derrotado em 8 jogos, e o time de Carrick marcou 43 gols contra 40 do time de Arteta.

No quesito gols sofridos, as redes do United foram balançadas 33 vezes contra 28 do Arsenal, de modo que o saldo de gols ficou em 12 a favor do Arsenal contra 10 do Manchester United.

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No total, Michael Carrick somou 46 pontos nas primeiras 26 partidas pelo Campeonato Inglês, enquanto Arteta ficou com 42 pontos.

Demissão próxima

Os detentores do poder no Manchester United se reúnem nesta quarta-feira em uma cúpula em Mônaco, enquanto o técnico Michael Carrick continua comparecendo ao trabalho, ainda que seu futuro pareça sombrio.

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Segundo relatos da imprensa, espera-se que o Manchester United anuncie a demissão de Carrick hoje, por causa da queda nos resultados, e a contratação do argentino Mauricio Pochettino, diretor técnico da seleção dos Estados Unidos, em seu lugar.

O jornal inglês "Daily Mail" noticiou que Carrick, técnico do Manchester United de 45 anos, apareceu levantando o polegar para os fotógrafos ao chegar ao centro de treinamento Carrington, pertencente ao clube, na manhã desta quarta-feira.

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Enquanto isso, está previsto que o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox se reúnam com Sir Jim Ratcliffe em Mônaco para decidir o destino de Carrick.

Caso o Manchester United decida demitir Carrick, o total de indenizações pagas às comissões técnica e administrativa ao longo dos últimos três anos, sob a propriedade de Ratcliffe e da Ineos, chegará a cerca de 30 milhões de libras esterlinas, além de que a compra do contrato de Pochettino com a seleção norte-americana custará mais 7 milhões de libras esterlinas aos cofres do clube.

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Berrada e Wilcox viajaram ontem para o sul da França a fim de participar de uma cúpula marcada para dirigentes da empresa Ineos, e Berrada e Wilcox apresentarão sua recomendação a Ratcliffe hoje, com todos os indícios apontando que Carrick pagará o preço pela preocupante queda de seu time para a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

Já Carrick vive um clima de incerteza em Manchester, tendo sido visto deixando o centro de treinamento do United ontem, terça-feira, acompanhado de seu filho Jacey, de 16 anos, jovem jogador do clube, depois de ter comandado um pequeno grupo de atletas no treino durante a pausa para as seleções.

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Fontes do clube confirmam ao jornal inglês que ainda não foi tomada uma decisão definitiva, e os copresidentes Joel e Avram Glazer ainda precisam aprovar a demissão.

Entende-se que a diretoria de Old Trafford deseja comunicar sua decisão a Carrick pessoalmente, por isso pode não haver qualquer confirmação oficial do clube até quinta-feira.