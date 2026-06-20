Apesar do golpe sofrido por Rafeina... Ancelotti traz boas notícias para a torcida brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, confirmou que seu craque Neymar da Silva está pronto para disputar a partida decisiva contra a Escócia na próxima quarta-feira, após ter ficado de fora dos jogos contra o Marrocos e o Haiti devido a uma lesão na panturrilha direita, Enquanto isso, a “Seleção” sofreu um duro golpe com a lesão de Rafinha durante a goleada de 3 a 0 sobre o Haiti.

Ancelotti disse, na coletiva de imprensa após a partida: “Neymar vai treinar individualmente hoje, sábado, depois se juntará ao time na segunda-feira e estará pronto para o jogo contra a Escócia”.

O jogador número 10 não viajou com a delegação brasileira para Filadélfia, cidade-sede da partida contra o Haiti, mas permaneceu em Nova Jersey para continuar se recuperando da lesão que o afastou dos gramados desde 17 de maio, quando sofreu um inchaço na panturrilha enquanto jogava pelo Santos.

Os laudos médicos haviam confirmado que a lesão exigiria que Neymar ficasse afastado dos treinos por até três semanas, o que gerou grande preocupação no elenco brasileiro quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo.

No entanto, as boas notícias sobre o retorno de Neymar foram acompanhadas por um duro golpe com a lesão de Raphinha, que foi obrigado a deixar o campo no primeiro tempo devido a uma lesão nos tendões da coxa. Ele recebeu atendimento da equipe médica em campo, parecia bastante abalado e foi visto recebendo palavras de incentivo de seu companheiro Gabriel Magalhães.

A seleção brasileira havia se recuperado do decepcionante empate em 1 a 1 contra o Marrocos na partida de estreia, conquistando uma vitória esmagadora por 3 a 0 sobre o Haiti, que se tornou a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo de 2026.