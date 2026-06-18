Apesar do fracasso na tentativa de ascensão... a Copa do Mundo traz Al-Oweis de volta à Liga Roshen

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, está prestes a retornar à Liga Roshen na próxima temporada, apesar de sua equipe, Al-Ela, não ter conseguido o acesso à competição ao final da última temporada.

O Al-Ela, comandado por Al-Oweis, perdeu a chance de se classificar para a Liga Roshen na próxima temporada, após a derrota na final da repescagem, em maio passado, para o Al-Dir’iya, que conquistou a vaga de promoção.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou que o próprio clube Al-Dir’iya deseja contratar Al-Oweis, a fim de reforçar seu elenco em sua primeira temporada na história da Liga Roshen.

O jornal explicou que o clube, recém-promovido à Liga Roshen, aguarda o término da participação de Al-Oweis com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 para formalizar o acordo com ele.

Al-Oweis apresentou um desempenho impressionante em sua estreia na Copa do Mundo, defendendo nove chutes, quatro deles de dentro da grande área, levando a seleção saudita a um empate de 1 a 1 com o Uruguai na primeira rodada da fase de grupos.

Caso o goleiro saudita concorde em se transferir para o clube, o Al-Dir’iya abandonará a ideia de contratar um novo goleiro estrangeiro na próxima temporada, especialmente para aproveitar os oito jogadores estrangeiros nas outras posições.

Com isso, o jogador de 34 anos poderá retornar à Liga Roshen, após apenas uma temporada longe dela, quando deixou o Al-Hilal no verão de 2025 para se transferir para o Al-Ula, na esperança de levá-lo ao acesso, o que acabou não acontecendo.

O Al-Dir’iya pode ser o quinto clube que Mohammed Al-Owais representará em sua carreira no futebol, depois de ter jogado pelo Al-Shabab entre 2014 e 2017, antes de se transferir para o Al-Ahli, pelo qual atuou até 2022, quando foi para o Al-Hilal e, de lá, para o Al-Ula em 2025.