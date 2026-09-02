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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Apesar do fim do mercado, Chelsea rouba substituto de Enzo Fernández das garras do Al-Ittihad

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O meio-campista argentino se transferiu para o Manchester City. Quem será seu substituto?

O Chelsea está perto de fechar uma contratação surpreendente que estava nas garras do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, apesar do fim da janela de transferências de verão na Premier League inglesa.

Segundo o site francês "Foot Mercato", o Chelsea iniciou contatos com o holandês Georginio Wijnaldum, ex-meio-campista do Liverpool, com o objetivo de contratá-lo na atual janela de verão.

A investida surpreendente do Chelsea sobre Wijnaldum se deve à crise que o clube enfrentou nas últimas horas da janela de verão, na última terça-feira, depois de ter concordado em vender seu meio-campista argentino Enzo Fernández ao Manchester City.

O Chelsea havia acertado com o Monaco a contratação de seu meio-campista senegalês Lamine Camara, para compensar a saída de Enzo Fernández, antes de o clube francês recuar de forma surpreendente nos últimos instantes, o que privou o Chelsea de repor o craque argentino.

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De acordo com o site francês, o clube londrino busca contratar um jogador livre para o meio-campo, uma vez que é permitido registrá-lo após o fim da janela de transferências, e Wijnaldum é considerado o principal candidato a ocupar essa posição no momento.

Isso acontece em um momento em que o nome do meio-campista holandês está associado a uma transferência para o Al-Ittihad, após três temporadas que ele já passou na Saudi Pro League, ao lado do Al-Ettifaq, que dispensou seus serviços após o término de seu contrato ao final da temporada passada.

Caso o Chelsea consiga contratar o jogador de 35 anos, ele retornará ao futebol inglês cinco anos após tê-lo deixado, quando saiu do Liverpool para se transferir ao Paris Saint-Germain no verão de 2021.

Wijnaldum também voltará a atuar ao lado do inglês Jordan Henderson no meio-campo, depois de terem sido companheiros no Liverpool entre 2016 e 2021, e depois no Al-Ettifaq durante a primeira metade da temporada 2023-2024.

Vale lembrar que o Al-Ittihad está associado a alguns outros jogadores no meio-campo, um dos quais poderá substituir Wijnaldum caso o clube fracasse em contratá-lo, com destaque para o colombiano Richard Ríos, jogador do Benfica de Portugal.

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