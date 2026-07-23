Conforme consta de uma reportagem do Ruhr Nachrichten, tudo indica que o goleiro de 24 anos está prestes a se despedir do clube nesta janela de transferências.

Segundo a reportagem, Ramaj quer “sair o mais rápido possível” de Dortmund para poder se juntar a um novo clube. Por isso, o BVB e seus dirigentes também teriam decidido vender o goleiro e, assim, deixá-lo partir definitivamente.

Na última temporada, Ramaj atuou por empréstimo no 1. FC Heidenheim, clube com o qual, apesar de ter sido rebaixado diretamente da Bundesliga ao terminar em 17º lugar na tabela, conseguiu convencer com atuações bastante sólidas.

No entanto, o caminho para o time titular do BVB está bloqueado, já que Gregor Kobel é o indiscutível goleiro titular. Somente com a venda do suíço é que Ramaj teria chances de disputar a vaga, mas, no momento, não parece que isso vá acontecer.

Getty Images

Diant Ramaj nem sequer integrou o elenco no amistoso do BVB

No último jogo-teste contra o Rot-Weiß Oberhausen, da Liga Regional (3 a 1), Ramaj nem sequer foi convocado, apesar da ausência do suíço. Em vez disso, o segundo goleiro titular, Alexander Meyer, disputou um tempo, enquanto Patrick Drewes defendeu o gol nos segundos 45 minutos.

Aparentemente, os “preto-amarelos” não quiseram correr o risco de uma lesão de Ramaj, o que teria frustrado todos os planos de transferência.

O jogador de 24 anos já havia deixado bem claro, no ano passado, que não se contentaria com um lugar no banco em Dortmund. “Eu preciso jogar. Por isso, para mim está decidido: não vou ficar no banco em Dortmund”, afirmou Ramaj antes de ser emprestado ao Heidenheim.

O que pode se tornar um problema para o BVB é o fato de que, no momento, parece não haver nenhum clube interessado no goleiro. Segundo informações do jornal “Ruhr Nachrichten”, o Borussia não recebeu nenhuma proposta por Ramaj, cujo contrato em Dortmund vai até 2029.