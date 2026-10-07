O Southampton respirou aliviado após uma decisão histórica da Federação Inglesa de Futebol, que permitiu que seu jovem técnico alemão Tunda Eckert permanecesse no cargo, apesar de estar envolvido em um dos maiores escândalos de espionagem do futebol inglês.

Uma comissão disciplinar independente ligada à Federação Inglesa decidiu limitar-se a suspender o treinador de 33 anos por seis semanas, com execução suspensa até o fim da próxima temporada, além de multá-lo em 28 mil libras esterlinas e aplicar-lhe uma repreensão oficial, garantindo assim sua permanência à frente da comissão técnica da equipe.

Segundo a emissora britânica BBC, a Federação Inglesa havia proposto inicialmente a suspensão de Eckert por três meses completos, uma punição que teria sido suficiente para encerrar sua trajetória no clube, mas a comissão considerou haver atenuantes significativos, sobretudo o arrependimento sincero demonstrado pelo treinador, o que a levou a abrandar a punição, à espera de saber se a Federação vai recorrer ou não da decisão.

Satisfação no Southampton e crítica à liga

Em seu primeiro comentário oficial, o Southampton saudou a decisão em um comunicado no qual afirmou: esperamos que isto ponha fim a um período lamentável de nossa história, e já foram tomadas medidas para garantir que erros de julgamento como esses não se repitam novamente em nosso clube, agradecendo aos torcedores pelo apoio incondicional.

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Por sua vez, o dono do clube, Dragan Solak, considerou que o clube já sofreu o suficiente, e disse: valorizamos o reconhecimento disso por parte da comissão, estamos confiantes de que o treinador aprendeu com esta questão, e eu acredito firmemente que Tunda é um dos jovens técnicos mais empolgantes da Europa, e, com a remoção deste obstáculo, estou confiante de que ele pode conduzir a equipe a uma temporada bem-sucedida.

Solak não escondeu sua crítica à Premier League, pois descreveu as medidas da Federação Inglesa como positivas, enquanto disse sobre a liga: a forma como nos trataram não é algo que vamos esquecer.

Detalhes do plano arquitetado

O relatório da comissão de investigação revelou detalhes impressionantes sobre as três operações de espionagem que o clube admitiu e que provocaram sua exclusão da final do playoff de acesso em maio passado e a dedução de quatro pontos de seu saldo nesta temporada.

No caso do Oxford United, Eckert organizou a operação de observação para saber se a equipe jogaria com uma linha defensiva de quatro ou cinco jogadores sob o comando de seu novo treinador.

Já no caso do Ipswich Town, a comissão aceitou que não foi Eckert quem tomou a iniciativa de obter as gravações das câmeras de segurança de uma sessão de treino da equipe.

E no episódio mais notório, antes da semifinal do playoff contra o Middlesbrough, Eckert enviou uma pessoa ao campo de treino do adversário para verificar se o meio-campista Hayden Hackney estaria apto a participar.

A comissão concluiu que o que ocorreu foi um plano arquitetado e específico, de cima para baixo, para obter uma vantagem competitiva em competições de real importância, por meio do comparecimento intencional aos campos de treino dos adversários para obter informações táticas.

Por que ele escapou da punição severa?

Apesar da gravidade do que a comissão descreveu como uma infração extremamente séria, ela afirmou ao mesmo tempo estar plenamente convencida de que Eckert não tinha conhecimento de que seus atos constituíam uma violação das regras da liga ou de que eram eticamente errados, e também rejeitou qualquer indicação da existência de uma conduta sistemática e organizada.

A comissão considerou Eckert uma testemunha particularmente impressionante, que refletiu com profundidade e seriedade sobre o que ocorreu, e cujo nível de arrependimento foi profundo e sincero.

O fator decisivo na decisão de suspender a execução foi que a suspensão de três meses poderia lhe custar o emprego, o que a comissão considerou equivalente a impor uma punição adicional ao próprio clube, sendo esse um motivo claro e convincente para suspender a aplicação da pena.

Vale lembrar que Eckert assumiu o comando do Southampton de forma interina em dezembro de 2025, quando a equipe estava na 21ª posição, antes que o clube o efetivasse após encerrar a temporada na quarta colocação. A equipe ocupa atualmente a 13ª posição, com 10 pontos após oito partidas, antes do confronto contra seu rival Portsmouth.

O caso traz à memória o episódio de Marcelo Bielsa com o Leeds United em 2019, quando ele espionou o Derby County, situação em que a Federação limitou-se a emitir uma advertência, enquanto a liga multou o Leeds em 200 mil libras, antes de estabelecer uma regra que proíbe a observação dos treinos do adversário nas 72 horas que antecedem a partida, a mesma regra que teve sua aplicação mais dura no ano passado, com a suspensão da técnica do Canadá, Bev Priestman, por um ano, após a espionagem à Nova Zelândia nas Olimpíadas de 2024.







