O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, direcionou suas críticas aos jogadores após o empate com o Al-Shamal, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad empatou com o Al-Shamal por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta segunda-feira, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Wissing afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após o jogo, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Um confronto difícil, enfrentamos uma equipe difícil, passamos por semanas difíceis, e foi um confronto irregular".

E acrescentou: "Tivemos chances e eles também, perdemos a intensidade e a tomada de decisões corretas no terço ofensivo, mas estou feliz por não termos perdido a esperança. É um empate justo para as duas equipes, e não foi um confronto aberto".

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E completou: "As decisões no terço final não foram bem-sucedidas, como um lance de (Steven) Bergwijn e Ahmed Al-Ghamdi, não agimos da forma necessária".

E prosseguiu: "Também o que nos faltou foi o acerto na finalização, perdemos a última decisão, e o adversário foi bom, tivemos boas situações, mas não fomos bem-sucedidos no terço final. É uma questão de decisões".

Sobre ter a primeira parada depois de mais de um mês disputando partidas, o treinador alemão disse: "A parada veio na hora certa depois desse período, vamos descansar e depois voltaremos ao trabalho".

E finalizou: "Temos muitos aspectos que queremos desenvolver, vamos pensar no descanso agora, e depois da parada teremos um grande confronto no qual pensaremos mais adiante".

Vale lembrar que o Al-Ittihad esteve perto da primeira derrota na temporada atual, já que estava atrás por um gol a zero, antes que seu novo meio-campista holandês Georginio Wijnaldum conseguisse marcar o gol de empate nos acréscimos.