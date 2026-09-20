Numa surpresa marcante, o polonês Marcin Bulka, goleiro do NEOM, conquistou o prêmio de melhor goleiro da Roshn Saudi League referente ao mês de setembro, superando uma série de nomes de destaque, com destaque para o marroquino Yassine Bono, goleiro do Al-Hilal, que por sua vez fez um mês impecável em termos de manter suas redes intactas.
Bulka foi um dos principais motivos dos fortes resultados alcançados pelo NEOM ao longo do mês, depois de apresentar clara solidez entre as traves e contribuir para que sua equipe saísse com vitórias importantes, acabando por receber o prêmio que abriu espaço para a comparação com Bono, especialmente porque o goleiro do Al-Hilal também não sofreu nenhum gol em suas três partidas de setembro.
Bulka: 3 partidas e 7 gols com o gol intacto
Bulka disputou três partidas com o NEOM ao longo de setembro e conseguiu manter suas redes intactas em dois confrontos: o primeiro contra o Al-Khaleej, que terminou com vitória do NEOM por três a zero, e o segundo contra o Al-Hilal, quando sua equipe conquistou uma vitória histórica por dois a zero.
Já a terceira partida foi contra o Al-Taawoun e terminou com vitória do NEOM por 4 a 2 e, apesar de Bulka ter sofrido dois gols durante o confronto, sua equipe conseguiu decidir a partida e obter mais uma vitória, fazendo com que o goleiro polonês encerrasse o mês com três vitórias e apenas três gols sofridos.
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O que chama a atenção é que Bulka não foi apenas um goleiro que se beneficiou da força ofensiva de sua equipe, mas desempenhou um papel na manutenção da vantagem do NEOM durante as partidas, especialmente contra o Al-Hilal, quando a equipe conseguiu parar o ataque do Al-Hilal e sair com uma vitória limpa por dois a zero.
Com esses resultados, Bulka contribuiu para um mês impecável do NEOM, que conseguiu conquistar três vitórias consecutivas, entre elas o triunfo sobre o Al-Hilal, confirmando que a equipe é capaz de brigar com os grandes da Roshn Saudi League e que seu goleiro polonês se tornou um de seus principais elementos.
Bono: gol intacto e o prêmio vai para outro
O maior paradoxo é que Yassine Bono apresentou números muito fortes durante o mesmo mês, depois de participar com o Al-Hilal de três partidas contra o Al-Ahli, o Al-Shabab e o Al-Taawoun, conseguindo sair com o gol intacto nos três confrontos.
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O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por 3 a 0, depois superou o Al-Shabab por dois a zero, antes de conquistar uma vitória arrasadora sobre o Al-Taawoun pelo placar de 6 a 0, mantendo Bono suas redes intactas ao longo das três partidas, numa sequência que confirma a estabilidade do goleiro marroquino durante o mês.
Portanto, o fato de Bulka ter conquistado o prêmio não significa que Bono fez um mês fraco, muito pelo contrário; os números mostram que o goleiro do Al-Hilal esteve presente com força, mas o prêmio foi para o goleiro do NEOM diante dos resultados alcançados por sua equipe no mesmo período.