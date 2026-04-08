Apesar do cessar-fogo... a guerra adia mais uma partida do futebol saudita

Mais uma partida do futebol saudita foi adiada, devido ao conflito em curso entre o Irã, de um lado, e os Estados Unidos e o Estado de Israel, do outro.

Estava previsto que as equipes Al-Arouba e Al-Faisaly se enfrentassem amanhã, quinta-feira, no estádio do Al-Arouba, em Al-Jawf, pela 28ª rodada da Liga Yelo da Primeira Divisão.

No entanto, a Liga Yelo da Primeira Divisão da Arábia Saudita anunciou o adiamento da partida, que será realizada na sexta-feira, devido a condições de voo, conforme revelou o jornal saudita “Okaz”.

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A liga esclareceu que o objetivo dessa decisão é garantir a chegada das equipes no horário certo e proporcionar as condições adequadas para a realização normal da partida, de modo a garantir a equidade competitiva entre as duas partes.

Este é o mais recente jogo a ser adiado devido às condições de guerra na Arábia Saudita, apesar do anúncio do presidente americano Donald Trump de uma trégua de duas semanas, na madrugada desta quarta-feira.

Nove partidas já haviam sido adiadas pelo mesmo motivo na Liga Jovem de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), nas rodadas 17, 18 e 19, antes de serem disputadas posteriormente.