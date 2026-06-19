O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli da Arábia Saudita, continuou a brilhar com a seleção inglesa ao marcar mais um hat-trick, apesar de ainda não ter jogado nenhum minuto na Copa do Mundo de 2026 até o momento.
A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2 na partida disputada na quarta-feira passada, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Ivan Tony não participou da partida, permanecendo no banco de reservas até o final, enquanto o atacante titular Harry Kane se destacou e marcou dois gols, um deles de pênalti.
O jornal britânico “The Sun” informou que a seleção da Inglaterra disputou um amistoso ontem, quinta-feira, menos de 24 horas após o confronto contra a Croácia, contra o time americano Sporting Kansas City.
O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, fez questão de disputar essa partida para dar alguns minutos aos jogadores que não participaram do jogo contra a Croácia, a fim de manter a preparação física deles.
A partida foi marcada pelo destaque de Ivan Tony, que marcou três gols (um hat-trick), apesar de a partida ter durado apenas 50 minutos, com 25 minutos por tempo, enquanto Morgan Rodgers e Ollie Watkins marcaram um gol cada.
Este foi o segundo hat-trick de Tony em amistosos da seleção inglesa durante a Copa do Mundo; o primeiro aconteceu na vitória por 6 a 0 sobre o time americano de Miami, na semana passada.
A seleção inglesa se prepara para enfrentar Gana na próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, onde uma vitória garante a classificação para as oitavas de final, independentemente do resultado da última rodada.