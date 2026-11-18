O Al-Ittihad enfrentou nesta quarta-feira o Al-Ula, que disputa a Primeira Divisão saudita, no campo do clube, em Jidá, em um amistoso de preparação para a retomada das competições nos próximos dias.
O Al-Ittihad venceu por 2 a 0. Ilenikhena marcou o primeiro gol, e o zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić ampliou na sequência.
O atacante nigeriano segue em grande fase pelo Al-Ittihad desde o início da atual temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Fissing. Ele se firmou como o centroavante titular da equipe, superando o marroquino Youssef En-Nesyri, depois de ter ficado fora dos planos do treinador português Francisco Conceição na temporada passada.
Antes do amistoso contra o Al-Ula, Ilenikhena havia disputado 15 partidas oficiais pelo Al-Ittihad em todas as competições, com 8 gols marcados e 3 assistências.
Graças a esse desempenho, Ilenikhena foi convocado pela primeira vez para a seleção da Nigéria em setembro passado e marcou um gol em sua estreia, contra Madagascar, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.
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No entanto, Eric Chelle, técnico da seleção da Nigéria, surpreendeu a todos ao decidir deixar o jovem de 19 anos fora da lista para a atual Data Fifa, apesar do bom desempenho na Data Fifa anterior.
O corte do atacante do Al-Ittihad gerou revolta entre os torcedores nigerianos, o que levou Eric Chelle a responder às críticas antes do duelo contra a Tanzânia, na última sexta-feira, em declarações reproduzidas pelo site nigeriano "Afrik Foot".
"Estou surpreso. Como vocês sabem, não sou ativo nas redes sociais, mas algumas pessoas me mandam muitas coisas. Estou surpreso por não haver perguntas sobre o grupo e os jogadores", disse o técnico da Nigéria.
"Mais uma vez, se vocês tiverem algo a me dizer, podem vir falar comigo diretamente. E, se eu quiser dar uma resposta, eu darei", acrescentou.
"Por exemplo, vi muita gente falando sobre o motivo de George Ilenikhena não estar aqui. Vocês sabiam que ele está lesionado? Antes, alguns de vocês não sabiam disso. Acho que todos precisam manter a calma", concluiu.
Ilenikhena chegou ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, vindo do Monaco, da França, mas disputou apenas 6 partidas no segundo turno da temporada passada, sem marcar gols.
O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Bakhtakor, do Uzbequistão, na próxima segunda-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada da fase de liga, no Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O Al-Ittihad ocupa a 10ª posição no Grupo Oeste da competição asiática, com apenas 4 pontos, somados em uma vitória e um empate, além de duas derrotas.
No cenário nacional, o Al-Ittihad é o quarto colocado do Campeonato Saudita, com 24 pontos, fruto de 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, 6 pontos atrás do líder Al-Hilal.