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George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, deu uma resposta dentro de campo a Eric Chelle, técnico da seleção da Nigéria, depois de ser cortado da lista final para a atual Data Fifa.

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O Al-Ittihad enfrentou nesta quarta-feira o Al-Ula, que disputa a Primeira Divisão saudita, no campo do clube, em Jidá, em um amistoso de preparação para a retomada das competições nos próximos dias.

O Al-Ittihad venceu por 2 a 0. Ilenikhena marcou o primeiro gol, e o zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić ampliou na sequência.

O atacante nigeriano segue em grande fase pelo Al-Ittihad desde o início da atual temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Fissing. Ele se firmou como o centroavante titular da equipe, superando o marroquino Youssef En-Nesyri, depois de ter ficado fora dos planos do treinador português Francisco Conceição na temporada passada.

Antes do amistoso contra o Al-Ula, Ilenikhena havia disputado 15 partidas oficiais pelo Al-Ittihad em todas as competições, com 8 gols marcados e 3 assistências.

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Graças a esse desempenho, Ilenikhena foi convocado pela primeira vez para a seleção da Nigéria em setembro passado e marcou um gol em sua estreia, contra Madagascar, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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No entanto, Eric Chelle, técnico da seleção da Nigéria, surpreendeu a todos ao decidir deixar o jovem de 19 anos fora da lista para a atual Data Fifa, apesar do bom desempenho na Data Fifa anterior.

O corte do atacante do Al-Ittihad gerou revolta entre os torcedores nigerianos, o que levou Eric Chelle a responder às críticas antes do duelo contra a Tanzânia, na última sexta-feira, em declarações reproduzidas pelo site nigeriano "Afrik Foot" .

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"Estou surpreso. Como vocês sabem, não sou ativo nas redes sociais, mas algumas pessoas me mandam muitas coisas. Estou surpreso por não haver perguntas sobre o grupo e os jogadores", disse o técnico da Nigéria.

"Mais uma vez, se vocês tiverem algo a me dizer, podem vir falar comigo diretamente. E, se eu quiser dar uma resposta, eu darei", acrescentou.

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"Por exemplo, vi muita gente falando sobre o motivo de George Ilenikhena não estar aqui. Vocês sabiam que ele está lesionado? Antes, alguns de vocês não sabiam disso. Acho que todos precisam manter a calma", concluiu.

Ilenikhena chegou ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, vindo do Monaco, da França, mas disputou apenas 6 partidas no segundo turno da temporada passada, sem marcar gols.

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O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Bakhtakor, do Uzbequistão, na próxima segunda-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada da fase de liga, no Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ittihad ocupa a 10ª posição no Grupo Oeste da competição asiática, com apenas 4 pontos, somados em uma vitória e um empate, além de duas derrotas.

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No cenário nacional, o Al-Ittihad é o quarto colocado do Campeonato Saudita, com 24 pontos, fruto de 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, 6 pontos atrás do líder Al-Hilal.