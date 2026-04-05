Apesar do Al-Nasr estar longe da liderança, Tony acirra a disputa pelo título da Liga Roshen com uma mensagem decisiva

Apesar de o Al-Nasr estar na liderança da classificação da Liga Profissional Roshen, o inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli de Jeddah, se recusou a desistir a sete rodadas do fim.

Tony marcou um gol na vitória fácil do Al-Ahli sobre o Damac, no último sábado, por 3 a 0, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

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Tony disse em declarações ao programa “Ação com Walid”: “O campeonato ainda não acabou, pois acreditamos em nossas chances de disputar o título até o fim”.

Ele acrescentou: “Vamos disputar todos os próximos confrontos com a mesma força e entusiasmo, torcendo para que os adversários tropecem, e tentaremos fazer a torcida feliz”.

E concluiu dizendo: “Também temos capacidade para disputar o título da Liga dos Campeões da Ásia, pois a fase atual é a mais difícil”.