Apesar do acordo fechado: por que o anúncio da chegada de Diomande ao Real Madrid está atrasado?

O Real Madrid está cada vez mais perto de anunciar oficialmente a contratação do marfinense Yan Diomandé, após fechar o acordo com o alemão Leipzig.

De acordo com o espanhol Rodra, jornalista da rede ESPN, o motivo do atraso não está relacionado a qualquer divergência com o jogador ou com seu empresário, como foi divulgado em alguns relatos, mas sim ao clube do Leipzig, apesar de o acordo entre todas as partes estar praticamente concluído há vários dias.

A fonte esclareceu que o valor do negócio, incluindo as variáveis, ultrapassa os 130 milhões de euros, apontando que o Real Madrid espera a chegada de Diomandé à cidade de Valdebebas ainda esta semana para finalizar os trâmites de sua transferência e se juntar à equipe.

Essas informações coincidem com o que revelou o jornalista alemão Florian Plettenberg, através da rede "Sky Sport Alemanha", que afirmou mais cedo, ainda hoje, que as negociações entre os dois clubes tiveram um avanço significativo e que a assinatura dos contratos finais é apenas uma questão de tempo.

O Real Madrid trava uma corrida contra o tempo para concluir o negócio antes da viagem do jogador para o estágio de preparação do Leipzig na Áustria, já que a diretoria do clube merengue deseja submetê-lo aos exames médicos e finalizar todos os trâmites administrativos antes de sua partida, evitando qualquer atraso que possa afetar a data de sua chegada.

Diomandé é uma grande prioridade para o técnico português José Mourinho, que busca contratá-lo o mais rápido possível, para conseguir integrá-lo aos treinos da equipe e às preparações táticas antes do início da nova temporada.

A diretoria do Real Madrid espera fechar o assunto nas próximas horas, abrindo caminho para o anúncio oficial do negócio e a apresentação do jogador à torcida, dentro do plano do clube de reforçar seu elenco com peças jovens capazes de devolver a equipe aos pódios de conquistas após duas temporadas sem títulos.

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