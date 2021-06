Apesar de Weverton, Palmeiras segue com pesadelos em disputas de pênaltis

Pela quarta vez seguida, time alviverde foi derrotado em cobranças alternadas; CRB, na Copa do Brasil, foi o novo algoz

Ao torcedor palmeirense não faltou motivos esportivos para comemorar na temporada 2020. O time comandado por Abel Ferreira fez uma das campanhas mais vitoriosas na história alviverde, conquistando a Libertadores e Copa do Brasil (sendo que sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, no início de 2020, o título paulista também fora garantido). Mas se a memória recente de grandes títulos tem ares de sonho, a realidade palmeirense nas disputas de pênaltis é um pesadelo.

Depois de vencer o CRB por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras finalizou 34 vezes no total – 10 dela a gol – e não conseguiu estufar as redes dos alagoanos, que venceram por 1 a 0 no Allianz Parque na volta. A contenda, mais uma vez, foi definida nas cobranças alternadas. E pela quarta vez consecutiva o time treinado por Abel Ferreira saiu derrotado na disputa por penais. Por mais que o CRB tenha desperdiçado três cobranças, sendo uma delas defendida por Weverton, os alviverdes desperdiçaram quatro – Lucas Lima, Breno Lopes, Luiz Adriano e Marcos Rocha.

O pesadelo palmeirense nos pênaltis começou no Mundial de Clubes, quando o time brasileiro foi derrotado pelos egípcios do Al-Ahly nas penalidades máximas após empate sem gols para ficarem na quarta posição do torneio. Na ocasião, o goleiro Weverton chegou a defender uma cobrança, mas Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo desperdiçaram as suas.

A segunda derrota na marca da cal veio na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar: Weverton defendeu duas cobranças, mas Luan, Danilo, Gabriel Menino e Mayke desperdiçaram as suas e a taça ficou com os rubro-negros. O terceiro revés também veio em um “torneio bônus”: na Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, Weverton não chegou a defender cobranças e perdeu uma na disputa de pênaltis, assim como Luiz Adriano. Nova derrota.

Quatro disputas de pênaltis seguidas e quatro derrotas, mesmo tendo um goleiro que, na maior parte das vezes, decide neste tipo de disputa. A sequência de revezes da marca da cal já pode ser considerada uma cicatriz profunda para o atual elenco palmeirense.