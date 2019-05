Apesar de vitória, Lucas Lima e reservas do Palmeiras não aproveitam oportunidade

Arthur Cabral, Carlos Eduardo, Felipe Pires, entre outros, voltaram a ter fraca atuação pelo Verdão

Mais uma vez, Felipão mandou a campo uma equipe reserva do . Agora, diante do , no Maranhão em duelo de ida das oitavas de final da Copa do . E apesar do triunfo por 1 a 0, alguns suplentes do não aproveitaram a oportunidade.

Entre os que se "salvaram" em campo, estão Fernando Prass, Edu Dracena, Felipe Melo e Hyoran. Se o goleiro fez ao menos três boas intervenções, o defensor foi seguro na zaga, enquanto o "pitbull", apesar de não ter dados grandes passes, demonstrou a vontade de sempre em campo, e por fim, o meia foi um dos mais criativos, inclusive, quase marcando um gol de falta. Outro que acabou "escapando" de uma aparição ruim foi Moisés, responsável pela vitória palmeirense.

Em contrapartida, a lista negativa é maior: Antonio Carlos, Victor Luis, Mayke, Lucas Lima, Carlos Eduardo, Arthur Cabral e Felipe Pires, fizeram partida abaixo do esperado e tornaram a desperdiçar oportunidade para criar dúvidas na cabeça de Felipão.

Um dos mais apagados em campo foi Lucas Lima. O meia, novamente, foi apático, além de ter errado muitos passes e abusados das ligações diretas. O resultado? Foi substituído no segundo tempo.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

No setor ofensivo, Felipe Pires - contratado a pedido de Felipão e que entrou justamente no lugar de Lucas Lima -, segue sem justificar sua chegada ao clube, assim como Carlos Eduardo, que apesar de suas arrancadas, pecou no momento da finalização. Já o jovem atacante Arthur Cabral também foi uma das "vítimas" da má apresentação palmeirense e acabou substituído no intervalo, após ter tocado poucas vezes na bola durante o primeiro tempo.

Que o grupo do Palmeiras é recheado, não é novidade. Mas fato é que se na temporada passada o elenco deu "conta do recado" principalmente na conquista do Brasileirão, este ano, a história ainda está longe de se repetir.

Palmeiras e Sampaio Corrêa voltam a se enfrentar no dia 30 de maio, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília). Um empate dá a vaga ao Verdão.