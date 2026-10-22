O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu levar 11 jogadores estrangeiros para o confronto contra o Al-Qadisiyah, no grande jogo da Liga Roshn Saudita, apesar de os regulamentos não permitirem a participação de todos eles.

O Al-Hilal visita o Al-Qadisiyah amanhã, sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

Os regulamentos da Liga Roshn Saudita permitem que cada clube inscreva no máximo 8 jogadores estrangeiros na lista de qualquer partida.

Apesar disso, o jornal saudita Al-Riyadiyah confirmou que Inzaghi decidiu levar todos os seus 11 jogadores estrangeiros na viagem com destino a Dammam por via terrestre, na noite desta quinta-feira, para enfrentar o Al-Qadisiyah.

Essa decisão se deve ao fato de o Al-Hilal viajar diretamente de Dammam até a capital catariana, Doha, por via terrestre, logo após o confronto contra o Al-Qadisiyah, em preparação para o jogo contra o Al-Shamal, do Catar, na próxima segunda-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O treinador italiano vai selecionar apenas 8 jogadores estrangeiros na lista da partida contra o Al-Qadisiyah, antes de os demais se juntarem à lista da equipe no jogo contra o Al-Shamal, pela Liga Elite, que não estabelece limite máximo para o número de jogadores estrangeiros.

Segundo o mesmo jornal, Inzaghi pretende fazer várias mudanças na escalação do time no jogo contra o clube catariano, a fim de aplicar o rodízio e poupar alguns dos titulares.

O "Líder" ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, a um ponto de distância do Al-Qadisiyah, líder, que disputou uma partida a mais.

Por outro lado, o Al-Hilal conseguiu vencer suas duas primeiras partidas na Liga dos Campeões da Ásia Elite, ocupando a terceira posição no grupo do Oeste, com 6 pontos, atrás do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e do Esteghlal de Teerã, do Irã, no saldo de gols.