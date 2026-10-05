Como relata a Sky, já houve uma reunião entre dirigentes do maior campeão alemão e o lado do jogador. Na segunda-feira, novas conversas estavam marcadas.

Além disso, o técnico Vincent Kompany seria um grande fã de Gabriel, que, apesar de ter apenas 15 anos, estaria previsto imediatamente para os profissionais em caso de transferência. No entanto, os aspectos financeiros representariam um grande obstáculo em uma contratação. Além de uma compensação de formação para os Red Devils, provavelmente seria necessário um pacote total elevado, que o entorno do adolescente, em torno do empresário estrela Ali Barat, estaria exigindo. Fala-se em um salário na casa de um dígito de milhões e em um luvas generosas.

Segundo a reportagem, outros grandes clubes interessados aceitariam essas exigências sem hesitar. Ao que tudo indica, principalmente Real Madrid, Barcelona e PSG acompanham a situação de Gabriel com muita atenção. Borussia Dortmund, RB Leipzig e Bayer Leverkusen, segundo a Sky , já deixaram a disputa pelo jogador de ataque.

Sem passaporte europeu: como JJ Gabriel quer viabilizar uma transferência

Outro problema, no entanto, pode em breve ser resolvido. Ao completar 16 anos na terça-feira, Gabriel pode assinar um contrato de bolsista na Inglaterra, mas só poderá firmar um contrato profissional aos 17 anos. Porém, ele só poderia se transferir para um clube europeu aos 18 anos por causa das regras internacionais de transferências após o Brexit. A origem de seus pais - pai da Irlanda, mãe de Chipre - porém representa uma brecha. Segundo informações da Sky, Gabriel agora quer solicitar um passaporte em Chipre. Assim, uma transferência já seria possível em janeiro.

Já uma permanência em Manchester está praticamente descartada. Gabriel teria até pedido ao United que cancelasse seu registro no clube. O processo teria causado um "choque" no United e seria "quase sem precedentes", conforme informou o Telegraph.

Michael Carrick se pronunciou recentemente de forma enigmática sobre o tema: "Acho simplesmente que precisamos ser realmente cuidadosos em toda essa situação. Ele é um garoto, tem 15 anos, e o mais importante para mim - e também do ponto de vista do clube - é definitivamente cuidar dos nossos jovens jogadores. O bem-estar deles, a condição deles, a presença pública deles. E acho que todos nós precisamos estar realmente conscientes disso nessa situação. Como clube, naturalmente todos estamos envolvidos nessas conversas. Acho simplesmente que precisamos ser muito cuidadosos nisso."

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JJ Gabriel já estreou pelo Manchester United

Gabriel joga nas categorias de base dos Red Devils desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas do sub-18 na temporada passada, o que lhe valeu a eleição como melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, ele também fez sua estreia profissional em um amistoso e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a atuar pela equipe principal do United.

Pelo sub-21, ele já soma quatro participações em gols em dois jogos nesta temporada. Em sua estreia na Youth League, Gabriel marcou um hat-trick na vitória em casa por 5 a 0 sobre o Sabah.