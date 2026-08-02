Isso é o que informa o jornal espanhol Sport. Segundo a publicação, Vlahovic já tem há semanas uma oferta lucrativa do Besiktas, que lhe renderia pouco mais de cinco milhões de euros em luvas e um contrato de dois anos com um salário anual de robustos oito milhões de euros.

O motivo da hesitação do atacante é, segundo o Sport, que ele ainda sonha com uma transferência para o Barcelona. O campeão espanhol quer contratar neste verão um substituto para Robert Lewandowski, que se transferiu para o Chicago Fire. O principal alvo é Julian Alvarez, mas seu atual clube, o Atlético de Madrid, não está de forma alguma disposto a vendê-lo. Pelo menos não pelos 100 milhões de euros em taxa de transferência que o Barça aparentemente já ofereceu.

E assim os catalães têm uma lista de possíveis alternativas a Alvarez na manga, na qual, ao que tudo indica, também está Vlahovic. Os empresários do jogador de 26 anos já o teriam oferecido ativamente ao Barça há semanas, mas os blaugrana deixaram claro a eles que uma possível contratação de Vlahovic de forma alguma tem prioridade. Presume-se que o sérvio não seria a primeira alternativa caso as tentativas por Alvarez fracassem. Mais acima na lista pode estar o artilheiro do Benfica Vangelis Pavlidis, que recentemente o AS colocou em pauta em Barcelona.

Dusan Vlahovic ainda espera pelo Barcelona: o Besiktas vai se cansar em algum momento?

Com sua esperança por um acerto com o Barça, que no cenário atual provavelmente acabará não se concretizando, Vlahovic naturalmente corre o risco de deixar escapar a lucrativa oferta de Istambul. O Besiktas, por enquanto, ainda deve seguir paciente e teria concordado que o atacante da seleção sérvia tenha mais algum tempo para pensar.

A força motriz por trás disso é Vincenzo Italiano, novo técnico do gigante turco. O italiano trabalhou com sucesso com Vlahovic no passado na Fiorentina (temporada 2021/22) e aprecia muito suas qualidades. Segundo o Sport , por isso Italiano teria defendido junto à diretoria do Besiktas que se espere mais um pouco pela decisão de Vlahovic.

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O centroavante de força física chegou a ser especulado também no Bayern de Munique, mas neste momento, tirando o sonho com o Barça, o Besiktas parece ser a única opção séria para o futuro de Vlahovic. A Juventus de Turim, onde seu contrato expirou no fim de junho, teria até lhe oferecido uma renovação em meio a esse cenário, mas com vencimentos consideravelmente reduzidos. Vlahovic recusou e aparentemente queimou em definitivo sua relação com a Juve, por isso uma permanência em Turim é muito improvável.

Dusan Vlahovic já valeu 85 milhões de euros para a Juventus de Turim

Vlahovic, à época um dos centroavantes mais cobiçados da Europa, havia se transferido da Fiorentina para Turim em 2022 por cerca de 85 milhões de euros. Depois disso, porém, as coisas raramente correram tão bem quanto o esperado nos bianconeri, motivo pelo qual as especulações sobre uma saída voltaram repetidamente. Na temporada passada, Vlahovic perdeu às vezes sua vaga no time titular e, além disso, ficou longo tempo afastado por lesão, do início de dezembro até meados de abril. Na reta final da temporada, no entanto, ele voltou a atingir grande nível e marcou quatro gols nas últimas quatro partidas da Serie A.

Ainda assim, a Juventus não fazia questão de manter Vlahovic, que marcou 68 vezes em 168 jogos pelo recordista italiano de títulos. Com Randal Kolo Muani, que o clube já havia emprestado do PSG na temporada 2024/25, um substituto de alto nível aparentemente já está pronto. A Juve deve emprestar novamente o ex-jogador do Eintracht Frankfurt, desta vez, porém, com obrigação de compra.