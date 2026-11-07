A seleção da Arábia Saudita, comandada pelo técnico grego Georgios Donis, decidiu convocar um de seus jogadores para a concentração na capital catariana, Doha, apesar de o atleta ter sido cortado anteriormente por causa de uma lesão.

Na última quarta-feira, Donis anunciou a lista final da seleção saudita para o atual período de paralisação internacional, com 30 jogadores, entre os quais não figuravam os atletas que sofriam com lesões.

No entanto, a seleção saudita anunciou neste sábado, por meio de sua conta oficial na rede social X, a convocação de Hammam Al-Hammami, ponta do Al-Shabab, para se juntar à concentração que será realizada em Doha, apesar de o jogador ainda estar lesionado.

A Arábia Saudita realiza sua concentração em Doha, no período de 9 a 17 de novembro, durante o qual disputa dois amistosos, contra Coreia do Sul e Uzbequistão, nos dias 13 e 17, respectivamente.

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A seleção saudita afirmou em seu comunicado que Hammam Al-Hammami concluiu seu programa de reabilitação, que durou três semanas, no centro Aspetar, na capital catariana, Doha.

O comunicado esclareceu que, em coordenação com o clube Al-Shabab, ficou acertado que Al-Hammami se juntará à concentração da seleção saudita no Catar para completar a última etapa de seu programa de reabilitação sob a supervisão da comissão médica.

Hammam Al-Hammami havia sofrido a lesão durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", torneio conquistado pela Arábia Saudita após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na final.

Vale lembrar que Al-Hammami apresentou atuações de destaque durante o torneio do Golfo, marcou um gol na partida final contra os Emirados Árabes Unidos e ainda foi eleito o melhor jogador.