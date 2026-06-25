O experiente goleiro mexicano Guillermo Ochoa continua a escrever seu nome na história do futebol mundial, depois de se tornar parte de um seleto grupo de jogadores convocados para seis edições diferentes da Copa do Mundo; no entanto, ele não ostenta o título de “Lenda” que a FIFA concede aos jogadores com participações recordes no torneio.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, capitães da Argentina e de Portugal, respectivamente, registraram sua sexta participação no torneio (após as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), tendo disputado a primeira e a segunda rodadas da fase de grupos da edição atual.

Os dois astros apareceram com um emblema da FIFA em suas camisetas em homenagem a essa conquista histórica.

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Por outro lado, Ochoa ficou de fora das partidas do México contra a África do Sul e a Coreia do Sul, mas entrou como reserva contra a República Tcheca na partida disputada nesta manhã de quinta-feira, na terceira rodada do Grupo A, sem receber a mesma homenagem.

Embora Ochoa tenha figurado nas listas da seleção mexicana em todas as edições da Copa do Mundo desde a Alemanha 2006 até a Copa do Mundo de 2022, a FIFA não o classifica oficialmente entre os jogadores que participaram de seis edições do torneio.

Por que a FIFA não reconhece as seis participações de Ochoa?

A resposta está nos regulamentos da FIFA, que exigem que o jogador participe efetivamente de uma partida do torneio, mesmo que por apenas um minuto, para que sua participação seja considerada oficial na Copa do Mundo, conforme destacou o jornal espanhol “AS”.

Embora Ochoa tenha figurado na lista do México durante as Copas do Mundo da Alemanha em 2006 e da África do Sul em 2010, ele não participou de nenhuma partida naquelas ocasiões, o que significa que a FIFA contabiliza apenas quatro participações efetivas para ele, e não seis, apesar de sua presença em seis listas finais do torneio.

Esse detalhe tornou-se motivo de debate entre os torcedores, já que muitos consideram que o simples fato de ter participado de seis edições consecutivas da Copa do Mundo já é uma conquista excepcional, mesmo que o jogador não tenha entrado em campo em uma delas.

Além da polêmica estatística, Ochoa continua sendo um dos nomes mais importantes da história do futebol mexicano, após apresentar atuações notáveis em várias edições da Copa do Mundo, especialmente nas edições de 2014 e 2018, onde desempenhou um papel de destaque no brilhantismo da seleção de seu país.

Embora os registros da FIFA ainda não lhe concedam o título de jogador que participou de seis edições da Copa do Mundo, sua posição como um dos maiores goleiros da história do México parece consolidada, enquanto a questão do reconhecimento total de sua conquista excepcional permanece em aberto para discussão.