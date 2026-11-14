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O clube saudita Al-Nassr decidiu dispensar seu astro senegalês Sadio Mané das fileiras da equipe após o fim da atual temporada, apesar dos níveis notáveis que ele apresentou com o time ao longo dos últimos anos.

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O contrato de Mané com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e, em seguida, transferir-se para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

O jornalista saudita Falah Al-Qahtani revelou uma surpresa estrondosa, ao afirmar que o Al-Nassr não deseja renovar o contrato do astro senegalês após seu término.

Al-Qahtani esclareceu, em uma postagem em sua conta pessoal no "X", que o empresário de Mané fez grandes concessões para prolongar por mais uma temporada, chegando a abrir mão de 60% de seu salário atual, mas o clube saudita recusou isso.

Mané juntou-se ao Al-Nassr no verão de 2023, vindo do Bayern de Munique, da Alemanha, para se impor como elemento essencial nas fileiras do time saudita desde então.

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Ao longo de aproximadamente 3 temporadas e meia, o astro senegalês participou de 144 partidas com o time da capital, nas quais conseguiu marcar 54 gols, além de dar 43 assistências.

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No âmbito coletivo, a maior conquista de Sadio Mané com o Al-Nassr foi o título do Campeonato Saudita Roshn na temporada passada, após 7 anos de ausência, somado à conquista da Copa Rei Salman dos Clubes Árabes Campeões no verão de 2023.

Em caso de sua saída, Mané pode seguir os passos da dupla portuguesa Cristiano Ronaldo e João Félix, sobretudo diante de alguns relatos que afirmam que a passagem de ambos pelo Al-Nassr pode terminar ao fim da atual temporada.

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O contrato de Ronaldo com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, e vários relatos indicam que ele anunciará sua aposentadoria da seleção após esse término, sobretudo caso consiga alcançar seu objetivo supremo de chegar ao gol de número 1000 em sua carreira futebolística.

O "foguete da Madeira" marcou 985 gols até agora em sua carreira futebolística, o que significa que precisa de apenas 15 gols para ser o primeiro jogador na história a chegar aos 1000 gols.

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Por outro lado, o contrato de João Félix com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e transferir-se para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

No entanto, o clube saudita pode ter a solução, pois o contrato inclui uma cláusula que lhe permite estender o vínculo por mais duas temporadas, sem a necessidade de recorrer ao jogador português, mas ele será obrigado a pagar 20 milhões de euros ao Chelsea, além de aumentar o salário de Félix de 10 para 12,5 milhões de euros por ano.

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Segundo o que o "Kooora" revelou anteriormente, a diretoria do Al-Nassr, presidida por Ahmed Al-Sultan, corre contra o tempo para iniciar os procedimentos legais com o objetivo de acionar a cláusula de extensão unilateral no contrato do astro português até o verão de 2029, e barrar completamente as tentativas de seu empresário, Jorge Mendes, de transferi-lo para o Barcelona.

Essa ação rigorosa por parte da equipe administrativa do Al-Nassr veio após a chegada de notícias confirmadas sobre o renovado interesse do Barcelona em contratar o jogador, já que Mendes planejava aproveitar o fim do período obrigatório do contrato de Félix ao término da temporada atual (verão de 2027), para transferi-lo ao time catalão em uma negociação gratuita ou por um valor simbólico.

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As fontes indicam que a diretoria do Al-Nassr tenta atualmente resolver algumas crises financeiras, e em seguida informará à Liga Saudita de Profissionais sobre sua prontidão para apresentar as garantias financeiras necessárias para o negócio de Félix antes de chegar o prazo final em maio próximo.