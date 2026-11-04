O Real Madrid está muito perto de contratar JJ Gabriel, um dos talentos emergentes mais promissores do futebol europeu, apesar do empenho do seu clube, o Manchester United, em mantê-lo e da disputa de vários clubes europeus por sua contratação.

O jovem atacante inglês, que acaba de completar 16 anos, treina atualmente em Madri, ao mesmo tempo em que são dados os retoques finais no negócio, cujo valor total pode chegar a 15 milhões de euros, incluindo salários e comissões.

O clube concordou com as exigências financeiras do jogador, e todos os indícios apontam que a assinatura oficial ocorrerá em janeiro, segundo o jornal catalão "Sport".

De acordo com o jornalista Ben Fernández Santos, que flagrou o jogador já treinando na capital espanhola, as negociações atingiram estágios avançados.

O Real Madrid terá que pagar um valor pouco superior a 300 mil euros ao Manchester United como compensação pelos custos de treinamento e desenvolvimento.

O negócio segue dependente de JJ Gabriel obter o passaporte de um dos países da União Europeia, algo que abriria o caminho para sua chegada ao clube merengue em janeiro.

Ainda assim, a opção do Barcelona não foi totalmente descartada, pois JJ Gabriel treinou em "Castelldefels" e conheceu de perto o projeto esportivo do clube catalão, projeto que a princípio achou mais atraente do que o do Real Madrid.

Segundo o jornal catalão, o jogador inglês ainda dá prioridade ao Barcelona, caso o clube decida agir de forma decisiva para contratá-lo, sendo o principal obstáculo o aspecto financeiro; as elevadas exigências por parte do jogador levaram ao impasse nas negociações com o Barcelona, que não estava disposto a se comprometer com um negócio desse porte por um jogador de 16 anos.

Em contrapartida, o Real Madrid concordou com as condições, o que lhe deu uma vantagem que será difícil de superar, a menos que ocorra uma surpresa de última hora.

JJ Gabriel demonstrou um claro desejo de dar continuidade à sua carreira na Espanha, e por esse motivo recusou outras oportunidades importantes no futebol europeu, incluindo propostas do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain.

O atacante havia pedido para deixar o Manchester United depois de ter alcançado diversos recordes em sua categoria nas divisões de base do clube inglês.

O talento de Gabriel atraiu o interesse de grandes marcas em idade muito precoce; aos apenas 14 anos, assinou um contrato com a "Nike" por valores que eram excepcionais para a sua idade. E agora, diante do acompanhamento minucioso do Barcelona e da disposição do Real Madrid em atender às suas condições, parece cada vez mais provável que seu futuro será no estádio "Santiago Bernabéu".