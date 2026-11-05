Apesar de sua personalidade polêmica, mais de 20 motivos que levam as pessoas a amar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais polêmicos do mundo. Desde seus primeiros passos no Manchester United, passando por Real Madrid e Juventus, até seu retorno ao clube inglês, as opiniões sobre ele se dividem fortemente. Enquanto seus fãs o veem como uma lenda excepcional, outros o criticam por algumas de suas atitudes e por sua preocupação com a aparência e com sua marca pessoal.

Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção portuguesa nesta quinta-feira, aos 41 anos, semanas após deixar a concentração da equipe, em razão de um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

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Por trás da imagem polêmica, o craque português carrega um longo histórico de ações beneficentes e gestos humanitários, que não recebem a mesma atenção, segundo o jornal britânico "The Sun" .

"O Dom" atuou como embaixador de grandes organizações humanitárias, como a Unicef e a World Vision, e já falou sobre crianças com leucemia durante a entrega da Bola de Ouro em 2014, além de ter enviado uma mensagem de apoio às crianças da Síria em 2016.

Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, Ronaldo e seu empresário Jorge Mendes doaram 1 milhão de libras esterlinas a hospitais de Portugal, auxílio que incluiu respiradores, leitos e equipamentos médicos. Ele também concordou em abrir mão de quatro meses de salário na Juventus, a um custo pessoal de cerca de 3,8 milhões de libras esterlinas, e propôs aos seus companheiros de seleção que doassem metade da premiação pela classificação à Euro 2020 para enfrentar a crise.

Entre os gestos marcantes, Ronaldo não faz tatuagens no corpo porque doa sangue regularmente e incentiva os outros a fazerem o mesmo. Também doou medula óssea para ajudar o filho de seu ex-companheiro Carlos Martins.

Ronaldo vendeu a Chuteira de Ouro europeia que conquistou em 2011 por 1,2 milhão de libras esterlinas, destinando os recursos à construção de escolas em Gaza. Também vendeu uma réplica de sua Bola de Ouro de 2013 por 530 mil libras esterlinas em favor da fundação "Make-A-Wish". Além disso, doou cerca de 120 mil libras esterlinas a um centro especializado no tratamento de câncer em Portugal, onde sua mãe, Dolores, já havia sido tratada de câncer de mama.

Ajuda ao redor do mundo

Sua ajuda se estendeu a diferentes regiões. Atribuiu-se a ele a doação de cinco milhões de libras esterlinas ao fundo de socorro ao terremoto do Nepal em 2015. Ele também contribuiu com o envio de auxílio às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria e com o financiamento de caminhões de socorro aos afetados pelas enchentes na Espanha em 2024.

Ronaldo também se preocupou em ajudar crianças doentes, arcando com o tratamento de crianças com câncer e custeando cirurgias. Convidou ainda um menino libanês órfão a visitar o Real Madrid após o assassinato de seus pais. Fundou a instituição "CR7" para apoiar a educação e a saúde dos jovens e deu apoio ao ex-jogador Fernando Ricksen, acometido por uma doença neurológica, ao convidá-lo para assistir a uma partida.

No plano pessoal, ajudou seu irmão mais velho a superar o vício e ficou conhecido por presentear seus companheiros com itens de luxo e por deixar gorjetas generosas aos funcionários de hotéis, de acordo com o jornal inglês.

Apesar da polêmica que cerca sua figura, esses gestos revelam um lado humano na vida de Ronaldo, longe dos holofotes e dos gramados, e deixam claro que sua trajetória não se resumiu a conquistas e recordes.