Apesar de seu número catastrófico: como Allegri enganou Cristiano Ronaldo, o "ditador" das cobranças de falta?

Miralem Pjanic, ex-estrela da Juventus, revelou o método que o técnico Massimiliano Allegri usou para lhe dar a oportunidade de cobrar uma falta, em detrimento de seu ex-companheiro Cristiano Ronaldo, que fazia questão de executar as bolas paradas.

O episódio remonta a março de 2019, durante o confronto entre Juventus e Napoli pelo Campeonato Italiano, que terminou com a vitória da "Velha Senhora" por 2 a 1.

A Juventus conquistou uma falta de uma posição perfeita depois que Ronaldo sofreu uma trombada do goleiro do Napoli, Alex Meret, que acabou sendo expulso.

Pjanic, em declarações divulgadas pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", afirmou que Allegri viu Ronaldo no gramado segurando o joelho e pediu a intervenção do departamento médico para retirá-lo temporariamente, aproveitando a situação para dar a Pjanic a oportunidade de cobrar a falta.

O ex-jogador da Juventus acrescentou que a distância era adequada para ele, antes de chutar a bola e conseguir marcar o gol, enquanto Ronaldo retornou ao gramado antes de Pjanic ser expulso após o intervalo.

Pjanic comentou o episódio de forma bem-humorada: "Essa foi a única maneira de recuperar a bola, obrigado, Max".

Pjanic foi um dos mais notáveis especialistas na cobrança de faltas durante sua passagem pelo Campeonato Italiano, ao lado do argentino Paulo Dybala.

Já Ronaldo, apesar de sua grande dependência das faltas ao longo de sua carreira, não teve números marcantes com a Juventus, tendo marcado apenas um gol em 98 faltas cobradas pelo clube italiano.