Carlos Espí chegou ao Real Madrid em uma negociação rápida, depois que a saída de Gonzalo García para o Fulham deixou um vazio no ataque, setor em que os contornos da escalação titular parecem completamente definidos.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Juni Calafat, chefe do departamento de observação, colocou três nomes na mesa, antes de a escolha recair sobre Carlos Espí, o atacante de grande estatura que salvou o Levante graças a seus 11 gols, dos quais marcou 10 a partir de fevereiro, quando cada partida valia como uma final para a equipe.

Passados mais de dois meses do início das competições, Espí não foi titular nenhuma vez, já que disputou apenas 38 minutos dos 900 que o Real Madrid jogou. Sua participação mais longa foi de 10 minutos, no confronto com o Espanyol na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo assim, o jovem atacante é um dos jogadores mais destacados da temporada no time do técnico José Mourinho.

Isso se deve ao fato de que Espí conseguiu marcar três gols nos poucos minutos que recebeu, e nesse aspecto só é superado por Kylian Mbappé, que marcou nove gols.

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Com apenas 29 toques na bola, Espí marcou três gols e contribuiu para dar duas vitórias à sua equipe no Campeonato Espanhol, diante de Espanyol e Elche, além de mudar o rumo da partida em Roma ao marcar o terceiro gol do Real Madrid, deixando o placar em 3 a 2.

A presença de Espí no plantel do Real Madrid dá ao time uma opção ofensiva necessária, que sempre teve lugar de destaque na história do clube: o atacante de área especializado em finalizar as jogadas em um único toque.

De seus três gols, os marcados contra o Elche e em Roma saíram de primeira, enquanto no estádio de Cornellà ele precisou de três toques para ajustar a bola e chutar longe do alcance do goleiro Dmitrović.

Mourinho está totalmente satisfeito com o que Espí vem apresentando desde o primeiro encontro entre os dois, mas sabe que seu plano ofensivo depende de Mbappé na posição de centroavante.

Essa escolha não precisa de muitas explicações, diante da capacidade do astro francês de marcar gols de forma constante, mas o dado chamativo está na escassez de minutos que Espí recebeu, pois só é superado em minutos jogados por Endrick, que atuou 35 minutos.

Ainda assim, o atacante brasileiro teve meia hora completa em Roma, ou seja, o triplo dos minutos em que Espí participou na partida em que mais tempo esteve em campo.

Cinco minutos no Bernabéu

Com um aproveitamento de gols do qual ninguém se aproxima, marcando um gol a cada menos de 13 minutos, Espí obriga Mourinho a repensar a forma de distribuir suas peças ofensivas e dividir os minutos entre seus jogadores. Por um lado, há a voracidade de Mbappé diante do gol, já que um dos principais nomes do time, por sua condição, recebe muitos minutos de jogo até nas partidas já decididas.

Por outro lado, surge um atacante que marca cada vez que recebe uma oportunidade de atuar, mesmo que ela se limite a alguns minutos.

Mbappé é um dos símbolos do Real Madrid, sendo mais do que apenas um jogador do clube, mas Espí mereceu que a torcida do Santiago Bernabéu pedisse mais oportunidades para ele, depois que sua presença na capital espanhola se limitou a uma única partida, na qual atuou apenas quatro minutos, contra a Real Sociedad.

Em contrapartida, a torcida do Real Madrid passou a ter o direito de exigir ver Espí no gramado do estádio de seu time, depois que ele provou sua capacidade de marcar, e tornou-se natural que os torcedores queiram ver seus gols diante deles nas partidas realizadas no Santiago Bernabéu.

O confronto com o Sevilla, que marca o início do longo período de suspensão de Vinícius, e que antecede o aguardado duelo com o Leipzig na Liga dos Campeões, abre a porta para que Espí e Endrick reivindiquem um papel maior na equipe.

A decisão continua nas mãos de Mourinho, que precisa definir como utilizá-los, em que momento e quantos minutos dará a cada um.







