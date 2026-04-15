Apesar de o FC Dordrecht estar na zona intermediária da tabela, Kuijt assina contrato por várias temporadas com o clube

Dirk Kuijt continua como técnico do FC Dordrecht, segundo informou o Algemeen Dagblad nesta quarta-feira. O ex-atacante assinou um contrato que o mantém vinculado ao time de meio de tabela da Keuken Kampioen Divisie até meados de 2028. O contrato de Kuijt em Dordrecht estava prestes a expirar.

Internamente, já havia sido expressa a intenção de dar continuidade à parceria. “Estou muito feliz com a renovação do contrato. Desde o primeiro momento, senti muita confiança e apoio aqui”, comemora Kuijt em uma primeira reação no site do clube.

O diretor-geral Hans de Zeeuw também está entusiasmado com o novo contrato do treinador principal. “Já estava no ar há algum tempo, mas as assinaturas já foram definitivamente feitas. Estamos muito satisfeitos com a forma de trabalhar do Dirk e com a energia que ele dedica diariamente ao clube.”

De Zeeuw salienta ainda “ter toda a confiança de que, nas próximas temporadas, viveremos juntos momentos maravilhosos.” “A sua visão encaixa perfeitamente nas ambições do FC Dordrecht e no desenvolvimento que temos em mente como clube.”

Chegar aos play-offs de promoção é o objetivo final do FC Dordrecht. A equipe de Kuijt esteve muito perto disso na terceira fase, não fosse o fato de ter faltado um gol para conquistar o título da fase.

Kuijt foi contratado no verão passado em Dordrecht. O ex-atacante do Feyenoord, do Liverpool e da seleção holandesa foi o sucessor de Melvin Boel, que se transferiu para o Go Ahead Eagles.

O técnico de 46 anos já havia trabalhado como treinador de base no Feyenoord. Kuijt foi por algum tempo o candidato a novo técnico principal no De Kuip, mas esses planos acabaram não se concretizando.

Kuijt optou então por uma aventura no ADO Den Haag, onde não permaneceu por muito tempo. Passando pelo Beerschot, da Bélgica, o técnico de Katwijk chegou ao FC Dordrecht no ano passado.