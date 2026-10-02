Apesar de não ter sido condenado: qual preço Guardiola vai pagar pelo escândalo do Manchester City?

As repercussões da decisão histórica que condenou o Manchester City não foram apenas financeiras, mas se estenderam a ponto de atingir um sonho que o futebol inglês alimentava havia anos, fechando definitivamente a porta para que Pep Guardiola assumisse o comando da seleção da Inglaterra.

O renomado jornalista espanhol Guillem Balagué, autor próximo de Guardiola e escritor de sua biografia "Pep Guardiola: Outra Maneira de Vencer", revelou que o recente escândalo financeiro encerrou para sempre a ideia de o lendário treinador assumir o cargo de técnico da seleção inglesa.

Balagué afirmou que o cargo era extremamente tentador para Guardiola, e que já havia inclusive um acordo verbal firmado em 2024 para assumir a missão, antes de o treinador recuar nos últimos instantes e decidir permanecer no Manchester City e renovar seu contrato, o que levou a Federação Inglesa a recorrer a Thomas Tuchel como plano alternativo.

Balagué disse, em declarações contundentes à rádio talkSPORT: "Você sabia que Pep Guardiola fez a Federação Inglesa de Futebol esperar por dois meses para saber se ele desejava assumir o cargo de técnico da seleção inglesa? Em vez disso, ele permaneceu no Manchester City, renovou seu contrato, e então recorreram a Tuchel. Na minha opinião, Guardiola sempre foi um candidato após a saída de Tuchel".

E acrescentou: "No momento, não acredito que a Federação Inglesa de Futebol queira contratar alguém que gere divisão no mundo — ou ao menos na Inglaterra — como Pep Guardiola fará de agora em diante. Não há dúvida de que isso ocorrerá, independentemente das consequências da investigação e dos processos".

O jornalista espanhol prosseguiu: "Porque talvez ele sinta que há muitos preocupados com o seu legado, mas, do ponto de vista dele, era um trabalho muito bom".

E, embora não haja qualquer prova de que Guardiola tivesse conhecimento das mais de 100 acusações pelas quais o Manchester City foi condenado durante o período entre 2009 e 2018, sua declaração de total apoio ao clube — que insiste em sua inocência e lançou um recurso oficial contra a decisão — o colocou na linha de fogo da torcida.

Guardiola havia escrito, em uma mensagem comovente à torcida do City nas redes sociais: "Quero que cada torcedor do Manchester City no mundo saiba que estou aqui — mais do que nunca. Sempre apoiei e sempre apoiarei o meu clube, o seu proprietário, o seu presidente, os jogadores, a comissão técnica, Enzo, e vocês, nossa torcida especial. Deixem-me assegurar a vocês: superaremos esta provação juntos, amo todos vocês".

Balagué considera que essa lealdade absoluta, em um momento em que o City enfrenta acusações de ter usado contratos fictícios para inflar suas receitas em mais de 900 milhões de libras esterlinas, criou uma fratura profunda entre Guardiola e a opinião pública do futebol na Inglaterra, uma fratura que talvez tenha encerrado para sempre seu sonho de trabalhar na sede de St. George's Park, independentemente do resultado do recurso.







