Apesar de interdição da prefeitura, Flamengo treina no Ninho do Urubu

Clube treina no Ninho do Urubu um dia após Ministério Público anunciar a interdição do local

Após o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciar a interdição do CT do Flamengo na última sexta-feira (15), o time voltou a treinar no Ninho do Urubu na manhã deste sábado (16). O Flamengo alega não ter recebido nenhum tipo de notificação sobre não poder usar mais o local. Com isso, a equipe segue com o planejamento de antes: Treino ao sábado e folga no domingo (17).

De acordo com a promotora de Justiça Ana Cristina Huth Macedo, as vistorias no Ninho do Urubu constataram irregularidades nos quadros elétricos, entre eles o que atendia a escola que funcionava em um contêiner no local. As aulas foram suspensas após o clube divulgar que o colégio será desativado.

Em nota oficial, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a intervenção seguirá como planejada: “A intervenção de outubro/2017 continua em vigor e não há nova intervenção".



(Foto: Raisa Simplicio / Goal Brasil​)

Vale ressaltar que na última quarta-feira (13), a 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso determinou, por meio de uma liminar, a proibição da entrada, permanência e participação de adolescentes e crianças no Ninho do Urubu, após o incêndio que vitimou 10 atletas das categorias de base do Flamengo em oito de fevereiro.