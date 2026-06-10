Apesar de estar recuperado... por que Al-Akidi não participou do amistoso entre a Arábia Saudita e o Senegal?

Reportagens da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás da ausência de Nawaf Al-Aqidi, goleiro da seleção saudita, durante o amistoso contra o Senegal, apesar de ele ter se recuperado da lesão sofrida anteriormente.

A seleção saudita empatou sem gols com a senegalesa, durante a partida que as reuniu na madrugada desta quarta-feira, no terceiro e último de seus amistosos antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A lista da seleção saudita para a partida não incluiu o nome do goleiro Nawaf Al-Aqidi, que não figurou nem como titular nem como reserva, apesar de ter se recuperado da lesão que o afastou dos dois últimos amistosos contra Equador e Porto Rico.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a decisão de não escalar o goleiro do Al-Nassr para a partida partiu do grego Giorgos Donis, técnico da seleção saudita, bem como da comissão médica, por receio de que a lesão se agrave antes do início da jornada da Copa do Mundo de 2026.

O jornal explicou que Al-Aqidi precisa de mais tempo para se recuperar totalmente da lesão e estar em plena forma para participar dos jogos, sem receio de uma recaída.

Vale lembrar que a seleção saudita disputa a Copa do Mundo pela sétima vez, estando no Grupo H ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia a competição enfrentando a seleção latino-americana na madrugada da próxima terça-feira.