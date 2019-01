Apesar de documento, Corinthians mantém a versão que receberá 30 milhões de reais de patrocinador

Ata do BMG com valor de patrocínio sai do ar horas depois

Uma ata de reunião do banco BMG vem causando polêmicas. Após o documento apontar que o patrocínio máster na camisa do Corinthians são de R$ 12 milhões e não 30 milhões anuais, o clube desmentiu as informações e afirmou desconhecer tal ata. Horas depois da confusão, o documento saiu do ar.

"O valor médio calculado da parceria é de R$ 42 milhões, e nós já recebemos R$ 30 milhões", afirma o diretor financeiro do clube, Matías Romano Ávila. "São R$ 24 milhões de patrocínio, e R$ 6 milhões de luvas. Se não acontecer nada este ano, se não abrir uma única conta no aplicativo, ainda assim nós lucramos R$ 30 milhões. No ano que vem, a mesma coisa", disse.

Horas depois da confusão, o documento saiu do ar e não está mais disponível para o leitor.

Vale lembrar que o Corinthians estava sem um patrocinador na parte mais nobre de sua camisa desde abril de 2017, quando encerrou o acordo com a Caixa, que pagava cerca de R$ 25 milhões.